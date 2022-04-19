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2011 yılında çıkışını yapan oyun dünyasının en popüleri olan Minecraft'ın bir film uyarlaması geçtiğimiz dönemlerde duyurulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de filmle ilgili güçlü bir söylenti ortaya çıktı.

Jason Momoa Başrol Olabilir

The Hollywood Reporter'ın geçtiğimiz saatlerde yaptığı habere göre Game of Thrones'tan ve Aquaman'den tanıdığımız son dönemde aksiyon filmlerinin yıldızı olan Jason Momoa, Minecraft filmi için görüşüyor. Söylenene göre kendisi role çok yakın ve rolün ne olduğu tam olarak açıklanmasa da başrolü üstleneceği söyleniyor.

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Minecraft filminin yönetmenliğini Jared Hess, yapımcılığını ise Mary Parent ve Roy Lee üstlenecek. Ne yazık ki filmin oyuncu kadrosu ve karakter detayları şu an için bilinmiyor. Özellikle Steve karakterinin olup olmayacağı büyük merak konusu. Filmin yapımına sözleşme gereği 2023'ten önce başlanması gerek ve bu yüzden önümüzdeki aylarda daha fazla detay öğrenebiliriz.

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Jason Momoa, Minecraft filminin başrolü olmaya çok yakın