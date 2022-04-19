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    Anlık Bildirim

    Jason Momoa, Minecraft filminin başrolü olmaya çok yakın

    Dünyanın en popüler oyunu Minecraft'ın film uyarlamasında Jason Momoa başrol olmaya çok yakın. İddiaya göre görüşmelerin sonuna gelinmiş durumda.                
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    Jason Momoa, Minecraft filminin başrolü olmaya çok yakın
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    2011 yılında çıkışını yapan oyun dünyasının en popüleri olan Minecraft'ın bir film uyarlaması geçtiğimiz dönemlerde duyurulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de filmle ilgili güçlü bir söylenti ortaya çıktı.

    Jason Momoa Başrol Olabilir

    The Hollywood Reporter'ın geçtiğimiz saatlerde yaptığı habere göre Game of Thrones'tan ve Aquaman'den tanıdığımız son dönemde aksiyon filmlerinin yıldızı olan Jason Momoa, Minecraft filmi için görüşüyor. Söylenene göre kendisi role çok yakın ve rolün ne olduğu tam olarak açıklanmasa da başrolü üstleneceği söyleniyor.

    Minecraft filminin yönetmenliğini Jared Hess, yapımcılığını ise Mary Parent ve Roy Lee üstlenecek. Ne yazık ki filmin oyuncu kadrosu ve karakter detayları şu an için bilinmiyor. Özellikle Steve karakterinin olup olmayacağı büyük merak konusu. Filmin yapımına sözleşme gereği 2023'ten önce başlanması gerek ve bu yüzden önümüzdeki aylarda daha fazla detay öğrenebiliriz. 

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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