Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı

    2006 yılında başlayıp 2013 yılında son bulan zamanın popüler dizilerinden Dexter'ın, yeni sezonundan ilk teaser paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    29 Nisan 2021, 21:30 (2 sa.)
    753
    19
    3
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Dizi sektöründe unutulmazlar arasına adını yazdıran popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yeni bir sezonu daha yapıldığı bir süredir biliniyordu. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin ilk teaser'ı paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "The Boys'un 3. sezonu çok daha karanlık ve kanlı bir sezon olacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Son bir sezon ile ekranlara dönen Dexter'dan ilk video paylaşıldı

    Yayınlanan videoda daha önce ilk görsel olarak paylaşılan görselin video halini görebiliyoruz diyebiliriz. Ayrıca Dexter'ın yüzü de net bir şekilde gözüküyor. Teaser'ın arka planında çalan şarkı ise Nina Simone'den Don't Let Me Be Misunderstood isimli parça.

    Bahsi geçen teaser'ı aşağıda bulabilirsiniz.

    Yeni sezon 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde yayınlanacak ve yine dizinin başrolünde Michael C. Hall olacak. Yaratıcılığını ise Clyde Phillips üstlenecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni sezonundaki diğer oyuncular da şöyle: Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott. 

    Dizi yeni sezonunda Miami yerine bu sefer New York'un kurgusal bir kasabası olan Iron Lake'te geçecek. Ayrıca açıklanan bilgiye göre dizide Dexter hala hükümet tarafından aranıyor ve Miami'den çok uzak bir yerde başka bir isim ile yaşıyor olacak.



    https://theplaylist.net/dexter-season-9-teaser-20210429/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    carlitoss (Tunç Şahin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lemansky (M C Y) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allahım mükemmel.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bob Kelso 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    özledik dexter reis
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Sony, PlayStation'a özel oyun geliştiren 1. parti stüdyolara ciddi yatırımlar yapacak 54 dk. Google, Android tabanlı deprem algılama sistemini genişletiyor 1 sa. Spotify'ın "Kitaplığın" bölümüne yeni özellikler ve yeni bir tasarım geliyor 1 sa. Altay tankına güç verecek yerli motor ilk kez ateşlendi 1 sa. Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu 2 sa. FIFA 21'in EA Play'e ve Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceği açıklandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı Sonraki Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 2 sa. Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi 3 sa. Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı 3 sa. Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı 4 sa. Google, Android 12'nin sunum tarihini açıkladı 4 sa. ABD Merkez Bankası Başkanı’ndan Dogecoin (DOGE) yorumu 4 sa. Samsung'un gözü LG'nin 5G patentlerinde 5 sa. Alienware Monitörler Itopya'da! 5 sa. Fortnite'ın en çok gelir elde ettiği platform PlayStation 5 sa. Microsoft'tan Steam'e karşı hamle: Oyun satışlarında geliştirici payı %88'e çıkıyor 5 sa. Haftalık Epic Games hediyelerinde bu hafta farklı bir hediye var 5 sa. Pfizer, yıl sonuna kadar COVID-19 haplarını piyasaya süreceğini duyurdu 6 sa. Huawei yeni yıla düşüşle başladı 7 sa. Söylenti: Battlefield 6 önümüzdeki hafta tanıtılacak 7 sa. The Boys'un 3. sezonu çok daha karanlık ve kanlı bir sezon olacak 7 sa. DigitalOcean veri ihlali yaşadığını duyurdu: Müşterilerin ödeme bilgileri sızdırıldı 8 sa. Sokağa çıkma yasağında e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? 8 sa. Facebook’un Bitcoin aldığı iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı 8 sa. Bakan Soylu, Thodex vurgunun miktarını açıkladı 8 sa. Logitech kârını ikiye katladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız