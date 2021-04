Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Dizi sektöründe unutulmazlar arasına adını yazdıran popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yeni bir sezonu daha yapıldığı bir süredir biliniyordu. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin ilk teaser'ı paylaşıldı.

Yayınlanan videoda daha önce ilk görsel olarak paylaşılan görselin video halini görebiliyoruz diyebiliriz. Ayrıca Dexter'ın yüzü de net bir şekilde gözüküyor. Teaser'ın arka planında çalan şarkı ise Nina Simone'den Don't Let Me Be Misunderstood isimli parça.

Yeni sezon 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde yayınlanacak ve yine dizinin başrolünde Michael C. Hall olacak. Yaratıcılığını ise Clyde Phillips üstlenecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni sezonundaki diğer oyuncular da şöyle: Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott.

Dizi yeni sezonunda Miami yerine bu sefer New York'un kurgusal bir kasabası olan Iron Lake'te geçecek. Ayrıca açıklanan bilgiye göre dizide Dexter hala hükümet tarafından aranıyor ve Miami'den çok uzak bir yerde başka bir isim ile yaşıyor olacak.

