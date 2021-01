Jason Statham başrollü Guy Ritchie'nin yeni ajan filminin çekimleri Antalya'da yapılıyor

Snatch, Sherlock Holmes ve The Gentlemen gibi filmleri yöneten, kendine has bir yönetmenlik tarzı olan Guy Ritchie'nin yeni filmi Five Eyes'ın çekimleri başladı. Hem de yakından tanıdığımız bir yerde.

Aksiyon filmi denilince akla gelen yönetmenlerden biri olan Guy Ritchie, yeni filminde de daha önce birlikte çalışmış olduğu başarılı oyuncu Jason Statham ile yeniden bir araya geliyor. Five Eyes isimli ajan temalı film için çekimler başladı. Antalya'da başlayan çekimler şu sıralarda devam ediliyor. Filmin ne kadarlık bir bölümünün Türkiye'de geçeceği bilinmiyor.

Five Eyes, dünya için büyük tehlike arz eden ölümcül bir silahın ticarileştirilmesini önlemek için görevlendirilen M16 ajanı Orson Fortune’un hikayesine odaklanacak. Ne yazık ki şu an için filmin yayın tarihi bilinmiyor.

Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin yaptığı filmin senaristliğini Ivan Atkinson ve Marn Davies üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Cary Elwes ve Josh Hartnett bulunuyor.

