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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Jason Statham'lı yeni Guy Ritchie filmi Wrath of Man'in ilk fragmanı yayınlandı

    Guy Ritchie'nin Jason Statham'lı yeni aksiyon filmi Wrath of Man'in ilk fragmanı paylaşıldı. Film 7 Mayıs'ta sinemalarda yayınlanacak.
    29 Mart 2021, 23:30 (2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Jason Statham'lı yeni Guy Ritchie filmi Wrath of Man'in ilk fragmanı yayınlandı
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    Guy Ritchie ve Jason Statham'ı tekrar bir araya getiren Wrath of Man filminden ilk fragman paylaşıldı. 7 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak olan film aksiyon dolu bir seyir deneyimi sunacak.

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    Wrath of Man filminde Jason Statham'ı bir bankanın nakit kamyonunda güvenlik koruması olarak işe giren "H" karakteri olarak izliyoruz. Başlarda gayet normal birisi gibi görünen H, soygun sırasında gösterdiği inanılmaz yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sonrasında oğlunun öldürüldüğünü öğrenen H, oğlunun katillerini bulmak için dramatik adımlar atmaya başlayacak. 

    2004 yılında yayınlanan Le Convoyeur filminin tekrar çevrimi olarak hazırlanan Wrath of Man'in oyuncu kadrosunda Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Scott Eastwood, Raul Castillo ve Post Malone gibi isimler yer alıyor.

    Filmin senaryo tarafında ise Ivan Atkinson ve Marn Davies'in imzası var. 



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    fragmanı nefessiz izledim
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    fotifoti (foti ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Antalyada çekilen bu mu?
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    Shainx (Bekir Sayı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yönetmeni Guy Ritchie, baş aktörü Jason Statham olan iki film vardı Snatch ve Love, Stock and Two Smoking Barrels. Bunun da diğerleri gibi eğlenceli ve iyi bir yapım olacağını düşünüyorum.
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