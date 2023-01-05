JBL Tune ve Vibe kablosuz kulaklıklar yenilendi! Yeni kablosuz hoparlörler de tanıtıldı

En yeni JBL Tune serisi kulaklıklar, JBL Pure Bass ile desteklenmiş durumda ve üç farklı modelle birlikte gelmekte: JBL Tune Buds, JBL Tune Flex ve JBL Tune Beam. Tüm bu üç ürünün tamamında Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği bulunmakta.
JBL Tune Buds, JBL Tune Flex ve JBL Tune Beam 100 dolar fiyat etiketiyle birlikte satılacak. Ürünlerin satışları ise Haziran 2023’ten itibaren siyah, beyaz ve mavi renkleriyle birlikte başlayacak.
2023 JBL Vibe kulaklık serisi serisi
Kulaklıklar, Şubat ayında siyah ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya çıkıyor. Vibe Buds ve Vibe Beam'in her biri 50 dolar fiyat etiketine sahip olurken, Vibe Flex ise 70 dolar talep edecek.
JBL Go 3 ve Clip 4 hoparlörler
Çevre dostu malzemeler kullanılarak tasarlanan bu yeni hoparlörler, mekanik yapıları için %90 PCR plastik malzeme ve hoparlör ızgarasında ise %100 geri dönüştürülmüş kumaşlar kullanıyor. Yine ürünlerin kutusunda biyolojik olarak parçalanabilen soya mürekkebi ile FSC sertifikalı kâğıttan yapılmış en çevre dostu ambalajlama kullanılıyor. Bu arada tüm ambalajlar plastikten ve su geçirmez özellikte.