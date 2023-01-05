JBL Tune ve Vibe kablosuz kulaklıklar yenilendi! Yeni kablosuz hoparlörler de tanıtıldı

Tam Boyutta Gör JBL bugün CES 2023'te birkaç yeni kablosuz kulaklık seti de dahil olmak üzere yeni ses donanımlarını duyurdu. JBL Tune serisi üç yeni tasarım çeşidi ile genişletilirken aktif gürültü engelleme ile bu modeller desteklendi. Firma aynı zamanda JBL Vibe serisini de yenilerken yeni eko serisi Go 3 ve Clip 4 hoparlörlerini tanıttı.

2023 JBL Tune kulaklık serisi

En yeni JBL Tune serisi kulaklıklar, JBL Pure Bass ile desteklenmiş durumda ve üç farklı modelle birlikte gelmekte: JBL Tune Buds, JBL Tune Flex ve JBL Tune Beam. Tüm bu üç ürünün tamamında Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği bulunmakta.

Tam Boyutta Gör Üç model de Bluetooth çok noktalı bağlantıyı destekliyor, böylece kullanıcılar Bluetooth cihazları arasında geçiş yapabiliyor ve yerel sesli asistanlarıyla iletişime geçebiliyor. JBL, Tune Buds ve Tune Beam'in her birinin 12 saatlik çalma süresi sunduğunu ve şarj kutusundan 36 saat daha kullanılabileceğini söylüyor. ANC açık ise kullanım süresi 10 saate düşüyor. Tune Flex ise 8 saatlik bir kullanım süresi sunuyor, kutu da buna 24 saatlik bir kullanım olanağı daha tanıyor. Yine ANC açıldığında 6 saate düşüyor kullanım süresi Tune Buds ve Tune Beam IP54 sertifikasına sahipken Tune Flx ise IPX4 sertifikasına sahip.

JBL Tune Buds, JBL Tune Flex ve JBL Tune Beam 100 dolar fiyat etiketiyle birlikte satılacak. Ürünlerin satışları ise Haziran 2023’ten itibaren siyah, beyaz ve mavi renkleriyle birlikte başlayacak.

2023 JBL Vibe kulaklık serisi serisi

Tam Boyutta Gör Vibe serisi, JBL'nin ANC'siz giriş seviyesi kulaklık serisi olarak karşımıza çıkıyor ve diğer kardeşleri gibi üç modelle birlikte geliyor: Vibe Buds, Vibe Beam ve Vibe Flex. Her üçü de IP54 sertifikasına ve 8 saatlik kullanım süresine sahip. Aynı zamanda şarj kutuları da 24 saatlik ek bir kullanım katkısı yapıyor.

Kulaklıklar, Şubat ayında siyah ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya çıkıyor. Vibe Buds ve Vibe Beam'in her biri 50 dolar fiyat etiketine sahip olurken, Vibe Flex ise 70 dolar talep edecek.

JBL Go 3 ve Clip 4 hoparlörler

Tam Boyutta Gör JBL, Eco-Edition ürün portföyünün genişletildiğini yeni JBL Go 3 ve Clip 4 hoparlörler ile duyurdu. JBL'nin en popüler taşınabilir Bluetooth hoparlörlerine etkinlikte iki yeni model eklendi: JBL Go 3 Eco ve JBL Clip 4 Eco.

Çevre dostu malzemeler kullanılarak tasarlanan bu yeni hoparlörler, mekanik yapıları için %90 PCR plastik malzeme ve hoparlör ızgarasında ise %100 geri dönüştürülmüş kumaşlar kullanıyor. Yine ürünlerin kutusunda biyolojik olarak parçalanabilen soya mürekkebi ile FSC sertifikalı kâğıttan yapılmış en çevre dostu ambalajlama kullanılıyor. Bu arada tüm ambalajlar plastikten ve su geçirmez özellikte.

Tam Boyutta Gör Cep boyutunda JBL Go 3 Eco, tek bir şarjla beş saatlik çalma süresi sunarak zengin bir ses ve güçlü bir bas sunuyor. IP67 su ve toz geçirmezlik derecesi sayesinde plajda veya parkta kullanım için ideal olduğunu söyleyebiliriz. Kompakt JBL Clip 4 Eco ise tek şarjla 10 saate kadar kullanım ömrü sunuyor ancak bu modelde çok daha güçlü bir bas performansı bulunuyor. JBL Go 3 Eco ve JBL Clip 4 Eco hoparlörler, 22 Nisan 2023 Dünya Günü'nde sırasıyla 50 dolar ve 80 dolar fiyat ile satışa çıkacak.

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JBL yeni kablosuz kulaklık ve hoparlörlerini duyurdu