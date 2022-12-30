Jeotermal enerji ile ısıtmanın maliyeti doğal gazın 10'da biri

Türkiye’de hanelerde ısıtma için en yaygın enerji kaynağı olarak doğal gaz kullanılıyor. Devlet desteği sayesinde vatandaşlar doğal gaz tüketiminin yüzde 20’sini öderken, yüzde 80’i devlet tarafından sübvanse ediliyor. Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, jeotermal enerji ile ısıtmanın doğal gaza göre düşük maliyetli olduğuna dikkat çekti.
JED Başkanı Ali Kındap’ın açıklamalarına göre jeotermal ısıtma maliyeti, konutlardaki mevcut doğal gaz fiyatlarının yarısı kadar. Sübvanse edilmemiş doğal gaz fiyatına göre ise 10 kat daha ucuz. JED Başkanı Ali Kındap, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Şu anda jeotermal ısıtmanın maliyeti konutlarda kullandığımız gaz fiyatlarının yarısı kadar. Bugün doğal gazla hanelerde ısınmanın bedeli kilovatsaat başı 55-60 kuruş arasında değişirken, jeotermal kaynaklı ısıtmada kilovatsaat başı maliyet 30 ila 35 kuruş arasında. Konutlarda biz gazın yüzde 20'sini ödüyoruz, yüzde 80'i devlet tarafından sübvanse ediliyor. Bu açıdan bakıldığında ise jeotermal ısıtma sübvanse edilmemiş doğal gaz fiyatına göre 10 kat daha ucuz.”
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün kayıtlarında Türkiye'de 62 bin megavat jeotermal keşfinin olduğunu vurgulayan JED Başkanı Ali Kındap, "Bunun karşılığı 60 milyar metreküp doğal gaza eş değer enerji demek. Bu miktar da Türkiye'nin bir yıllık doğal gaz talebi seviyesinde. Biz bugün ithal ettiğimiz bu miktarın yaklaşık üçte birini konutları ısıtmada kullanıyoruz ve sadece konutlarda kullanılan gazın uluslararası piyasadaki ekonomik karşılığı 23 milyar avro seviyesinde." diye konuştu.
Türkiye'nin Jeotermal Kaynaklar Haritası
Jeotermal enerjinin kullanılmama nedenlerinden bahsetmek gerekirse jeotermal ile ısıtma için yeraltına boru tesisatı, boru izolasyonları ve eşanjör kurulumu yapılıyor. Boru hattı uzadıkça ısı boruları verim kaybediyor. Bu nedenle jeotermal kaynağa uzak bölgelere kurulum yapılamıyor. Hanelerde doğal gaz şebekesi yaygın olarak bulunduğu için vatandaşlar jeotermalin kurulum maliyetine katlanmak istemiyor. Pek çok şehirde ve ilçede jeotermal enerji kaynağı bulunmuyor. Örneğin en kalabalık şehir olan İstanbul’da mevcut keşiflere göre jeotermal kaynaklı ısıtmaya geçiş mümkün değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d