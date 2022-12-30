Jeotermal enerji ile ısıtmanın maliyeti doğal gazın 10'da biri

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Türkiye’de hanelerde ısıtma için en yaygın enerji kaynağı olarak doğal gaz kullanılıyor. Devlet desteği sayesinde vatandaşlar doğal gaz tüketiminin yüzde 20’sini öderken, yüzde 80’i devlet tarafından sübvanse ediliyor. Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, jeotermal enerji ile ısıtmanın doğal gaza göre düşük maliyetli olduğuna dikkat çekti.

JED Başkanı Ali Kındap’ın açıklamalarına göre jeotermal ısıtma maliyeti, konutlardaki mevcut doğal gaz fiyatlarının yarısı kadar. Sübvanse edilmemiş doğal gaz fiyatına göre ise 10 kat daha ucuz. JED Başkanı Ali Kındap, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Şu anda jeotermal ısıtmanın maliyeti konutlarda kullandığımız gaz fiyatlarının yarısı kadar. Bugün doğal gazla hanelerde ısınmanın bedeli kilovatsaat başı 55-60 kuruş arasında değişirken, jeotermal kaynaklı ısıtmada kilovatsaat başı maliyet 30 ila 35 kuruş arasında. Konutlarda biz gazın yüzde 20'sini ödüyoruz, yüzde 80'i devlet tarafından sübvanse ediliyor. Bu açıdan bakıldığında ise jeotermal ısıtma sübvanse edilmemiş doğal gaz fiyatına göre 10 kat daha ucuz.”

Tam Boyutta Gör Türkiye’de 11 ilde 150 bin hanede jeotermal kaynaklı ısıtma yapılıyor. Jeotermal enerjinin en yaygın kullanıldığı şehir ise yaklaşık 55 bin hane ile Afyonkarahisar. Ardından İzmir ve Kütahya geliyor.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün kayıtlarında Türkiye'de 62 bin megavat jeotermal keşfinin olduğunu vurgulayan JED Başkanı Ali Kındap, "Bunun karşılığı 60 milyar metreküp doğal gaza eş değer enerji demek. Bu miktar da Türkiye'nin bir yıllık doğal gaz talebi seviyesinde. Biz bugün ithal ettiğimiz bu miktarın yaklaşık üçte birini konutları ısıtmada kullanıyoruz ve sadece konutlarda kullanılan gazın uluslararası piyasadaki ekonomik karşılığı 23 milyar avro seviyesinde." diye konuştu.

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Türkiye'nin Jeotermal Kaynaklar Haritası

Tam Boyutta Gör Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerindeki ısının oluşturduğu sıcak su ve buhardan elde edilen bir enerji türüdür. Yeraltına inşa edilen borularla sıcak su, buhar ve gazlar, yeryüzüne iletiliyor. Yenilenebilir ve sürdürülebilir olmasıyla yeşil enerji sınıfında yer almaktadır. Türkiye, jeotermal ısı potansiyeli bakımından Avrupa’nın 1. ülkesi olurken mevcut kurulu güç bakımından dünyanın 4. ülkesi konumundadır. Türkiye’nin jeotermal enerjiden elektrik üretiminde kurulu gücü, Kasım 2022 sonu verilerine göre 1.686 MW olarak açıklandı.

Jeotermal enerjinin kullanılmama nedenlerinden bahsetmek gerekirse jeotermal ile ısıtma için yeraltına boru tesisatı, boru izolasyonları ve eşanjör kurulumu yapılıyor. Boru hattı uzadıkça ısı boruları verim kaybediyor. Bu nedenle jeotermal kaynağa uzak bölgelere kurulum yapılamıyor. Hanelerde doğal gaz şebekesi yaygın olarak bulunduğu için vatandaşlar jeotermalin kurulum maliyetine katlanmak istemiyor. Pek çok şehirde ve ilçede jeotermal enerji kaynağı bulunmuyor. Örneğin en kalabalık şehir olan İstanbul’da mevcut keşiflere göre jeotermal kaynaklı ısıtmaya geçiş mümkün değil.

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