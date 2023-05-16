JFK suikastini konu alan yeni bir film geliyor: Al Pacino da kadroda

Pulitzer ödüllü David Mamet'in (Heist, Wag the Dog) John F. Kennedy suikastini konu alan gerilim filmi sağlam bir oyuncu kadrosuna kavuştu. Variety'nin haberine göre Eski ABD başkanının öldürülmesini anlatacak projeye Viggo Mortensen, Shia LaBeouf, Al Pacino, Courtney Love ve John Travolta dahil oldu.

Oldboy filmi restore edilmiş haliyle beyaz perdeye dönüyor 3 gün önce eklendi

Yeni adı Assassination (önceki adı 2 Days/1963) olan filmin uluslararası dağıtımını Arclight Films üstlenecek. Konusu kısaca şöyle: "Yıl 1963. Önemli bir organize suç davası sürecinde, Chicago Mafyası'nın lideri, Başkan John F. Kennedy'nin ölüm emrini vererek, bir ulusun akışını değiştiren ölümcül bir komploya imza atar."

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Çekimler Eylül'de başlıyor

Mamet senaryoyu Nicholas Celozzi ile birlikte yazacak. Filmle ilgili daha önce çıkan haberlerde suikastin gerçekleştirilmesinden 48 saat önceki olaylara odaklanacağı ve hikayeyi mafyanın bakış açısından anlatacağı belirtilmişti.

Görüntü yönetmenliğini Oscar ödüllü Robert Elswitt'in yapacağı Assassination'ın çekimlerine Eylül ayında başlanacak.

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JFK suikastini konu alan yeni film yolda: Al Pacino da kadroda