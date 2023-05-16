JFK suikastini konu alan yeni bir film geliyor: Al Pacino da kadroda

Yeni adı Assassination (önceki adı 2 Days/1963) olan filmin uluslararası dağıtımını Arclight Films üstlenecek. Konusu kısaca şöyle: "Yıl 1963. Önemli bir organize suç davası sürecinde, Chicago Mafyası'nın lideri, Başkan John F. Kennedy'nin ölüm emrini vererek, bir ulusun akışını değiştiren ölümcül bir komploya imza atar."
Çekimler Eylül'de başlıyor
Mamet senaryoyu Nicholas Celozzi ile birlikte yazacak. Filmle ilgili daha önce çıkan haberlerde suikastin gerçekleştirilmesinden 48 saat önceki olaylara odaklanacağı ve hikayeyi mafyanın bakış açısından anlatacağı belirtilmişti.
Görüntü yönetmenliğini Oscar ödüllü Robert Elswitt'in yapacağı Assassination'ın çekimlerine Eylül ayında başlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.