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    Anlık Bildirim

    JFK suikastini konu alan yeni bir film geliyor: Al Pacino da kadroda

    John F. Kennedy suikastını konu alan filmler arasına bir yenisi ekleniyor. Oyuncu kadrosunda Al Pacino ve John Travolta gibi yıldızlar bulunan Assassination, cinayeti mafyanın bakış açısıyla anlatacak
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    JFK suikastini konu alan yeni film yolda: Al Pacino da kadroda
    Pulitzer ödüllü David Mamet'in (Heist, Wag the Dog) John F. Kennedy suikastini konu alan gerilim filmi sağlam bir oyuncu kadrosuna kavuştu. Variety'nin haberine göre Eski ABD başkanının öldürülmesini anlatacak projeye Viggo Mortensen, Shia LaBeouf, Al Pacino, Courtney Love ve John Travolta dahil oldu.

    Yeni adı Assassination (önceki adı 2 Days/1963) olan filmin uluslararası dağıtımını Arclight Films üstlenecek. Konusu kısaca şöyle: "Yıl 1963. Önemli bir organize suç davası sürecinde, Chicago Mafyası'nın lideri, Başkan John F. Kennedy'nin ölüm emrini vererek, bir ulusun akışını değiştiren ölümcül bir komploya imza atar."

    JFK suikastini konu alan yeni film yolda: Al Pacino da kadroda Tam Boyutta Gör

    Çekimler Eylül'de başlıyor

    Mamet senaryoyu Nicholas Celozzi ile birlikte yazacak. Filmle ilgili daha önce çıkan haberlerde suikastin gerçekleştirilmesinden 48 saat önceki olaylara odaklanacağı ve hikayeyi mafyanın bakış açısından anlatacağı belirtilmişti.

    Görüntü yönetmenliğini Oscar ödüllü Robert Elswitt'in yapacağı Assassination'ın çekimlerine Eylül ayında başlanacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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