Jim Keller Intel’den ayrıldı

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İşlemci dünyasının efsaneleri arasında yerini alan Jim Keller, kısa süren Intel macerasının ardından görevini bıraktı. Altı ay boyunca Keller eski firmasına danışmanlık yapmaya devam edecek.

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Jim Keller kimdir?

Kariyeri boyunca işlemci tasarımlarında aktif rol alan Jim Keller 1998 yılında DEC firmasından AMD’ye geçiş yaptı. Sadece 1 yıl içerisinde Athlon64 işlemcilerine imza atmayı başaran Keller, 1999 yılında ayrıldı. 2008 yılında Apple’da görev alan ünlü isim Apple A4 ve A5 yonga setlerini tasarladı. Ayrıca ilk MacBook Air modelinin geliştirilmesinde de rol oynadı.

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2012 yılında tekrar AMD’ye geçen Keller burada Zen mimarisinin yapı taşlarını oluşturdu. 2015 yılında bu kez Tesla’ya geçen emektar mühendis yapay zeka işlemcisini tasarladı. 2018 yılında ise Intel çatısı altında çalışmaya başlayan Keller burada da 2 yıl kalabildi.

Keller’in kişisel nedenlerle görevi bıraktığı ifade ediliyor. Yine de Intel içerisinde uzun süredir eleştirilen yüksek ego ve katı hiyerarşinin bunda etkili olabileceği düşünülüyor.

https://www.techpowerup.com/268382/jim-keller-resigns-from-intel

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