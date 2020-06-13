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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Jim Keller Intel’den ayrıldı

    AMD Athlon, AMD Zen, ilk nesil MacBook Air, Tesla yapay zeka işlemcisi, Apple A4 gibi pek çok projede alın teri bulunan Jim Keller’ın Intel macerası oldukça kısa sürdü.
    3 sa.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Jim Keller Intel’den ayrıldı
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    İşlemci dünyasının efsaneleri arasında yerini alan Jim Keller, kısa süren Intel macerasının ardından görevini bıraktı. Altı ay boyunca Keller eski firmasına danışmanlık yapmaya devam edecek.

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    Jim Keller kimdir?

    Kariyeri boyunca işlemci tasarımlarında aktif rol alan Jim Keller 1998 yılında DEC firmasından AMD’ye geçiş yaptı. Sadece 1 yıl içerisinde Athlon64 işlemcilerine imza atmayı başaran Keller, 1999 yılında ayrıldı. 2008 yılında Apple’da görev alan ünlü isim Apple A4 ve A5 yonga setlerini tasarladı. Ayrıca ilk MacBook Air modelinin geliştirilmesinde de rol oynadı.

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    2012 yılında tekrar AMD’ye geçen Keller burada Zen mimarisinin yapı taşlarını oluşturdu. 2015 yılında bu kez Tesla’ya geçen emektar mühendis yapay zeka işlemcisini tasarladı. 2018 yılında ise Intel çatısı altında çalışmaya başlayan Keller burada da 2 yıl kalabildi.

    Keller’in kişisel nedenlerle görevi bıraktığı ifade ediliyor. Yine de Intel içerisinde uzun süredir eleştirilen yüksek ego ve katı hiyerarşinin bunda etkili olabileceği düşünülüyor.



    https://www.techpowerup.com/268382/jim-keller-resigns-from-intel Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Atlanan onemli bir detay var : Jim K. gayri resmi olarak Intel'e danismanligina da devam edecek. Bir sure daha Intel'de katkilarini etkilerini gorecegiz...
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    Jon_Kar 1 sa.
    Dunyada teknoloji bu adam sayesinde gelişiyor.



    AMD ye geri dönmesi lazim

    AMD nin yeniden sifirdan bir mimari yapmaya baslamasi lazim bence.

    Çünkü Ryzen mimarisi 5 yila tikanmaya baslar gibi

    Simdi baslasa 5 yila hazir olur
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 3 sa.
    Yine de Intel içerisinde uzun süredir eleştirilen yüksek ego ve katı hiyerarşinin bunda etkili olabileceği düşünülüyor.




    sunny cove mimarisini willow cove yaptı işte yeter.şu coreyi atalım yeni bir şey yapalım dediyse de kabul görmemiştir ben bunu en başta söyledim intel öyle yık boza girmez aşırı kurumsal firma diye.TDP düşüreceğiz diye sekizini büyükken sekizini de minik çekirdek yapalım diye saçma sapan işlere girerler artık.7nm yeni mimari geliyordu hani böyle olur işte hayat yalandan ibaret.
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