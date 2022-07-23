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    Popüler seri John Wick'in yeni filmi John Wick 4'ten ilk fragman geldi

    Keanu Reeves başrollü popüler film serisi John Wick'in dördüncü filminden geçtiğimiz saatlerde ilk resmi fragman paylaşıldı. Film 24 Mart 2023'te yayınlanacak.   
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    John Wick 4'ten ilk fragman geldi
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    Son yılların popüler film serilerinden biri olan John Wick'in dördüncü filmi John Wick 4'ten ilk fragman geldi.

    Her ne kadar serideki filmler birbirinin neredeyse aynısı gibi olsa da bu fragmanı izler izlemez yeni filmi de koşarak izleceğimizi anlayabiliyoruz.  Özellikle dövüş sahneleri yine bir hayli güzel duruyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    John Wick 4 İlk Fragman

    John Wick: Hagakure ismi ile vizyona girecek olan filmin vizyon tarihi 24 Mart 2023. Filmin senaristliğini Shay Hatten, yönetmenliğini ise Chad Stahelski üstleniyor. Son söylentilerle birlikte filmin oyuncu kadrosu şimdilik şöyle: Keanu Reeves, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Shamier Anderson, Rina Sawayama, Ryan Castle ve Ian McShane.

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