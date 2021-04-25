John Wick'in öncesini anlatacak The Continental dizisinin ilk detayları belli oldu

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İlk filmi 2014 yılında yayınlanan John Wick serisinin spin-off dizisi olacak olan The Continental'dan ilk detaylar geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı ve dizinin geçtiği dönem de dahil olmak üzere birkaç detay öğrenildi.

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Geçtiğimiz saatlerde Lionsgate Televizyonu başkanı Kevin Beggs, Deadline ile bir röportaj yaptı. Röportajda dizinin detaylarını açıkladı. Diziye dair en merak edilen konu John Wick'in, yani Keanu Reeves'in dizide olup olmayacağıydı. Dizide Keanu Reeves olmayacak.

Dizide Keanu Reeves olmayacak çünkü dizi 1970'li yıllarda New York'ta geçecek. John Wick filmlerinde Ian McShane'in canlandırdığı Winston karakterinin geçmişini izleyeceğiz. Winston'ın Continental isimli otele nasıl girdiğini konu alacak. Keanu Reeves gibi Ian McShane de dizide rol almayacak. Ancak seslendirme yapmak için küçük bir ihtimal olsa da dizide rol alabileceğini açıkladı.

Keanu Reeves dizinin oyuncu kadrosunda bulunmasa da baş yapımcı olarak dizinin ekibinde olacak. Dizi, karakterlerden ziyade daha çok otele odaklanan bir yapım olacak. Son olarak dizi 3 bölümden oluşacak ve 90 dakikalık bölümler olacak. Dizinin yayın tarihi ve oyuncuları gibi detaylar henüz belli değil.

https://www.ign.com/articles/the-continental-new-john-wick-prequel-is-set-in-the-1970s-keanu-reeves-in-talks-to-serve-as-executive-producer

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