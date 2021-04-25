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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    John Wick'in öncesini anlatacak The Continental dizisinin ilk detayları belli oldu

    Popüler aksiyon filmi serisi John Wick'in öncesini anlatacak olan The Continental'dan ilk detaylar paylaşıldı. Keanu Reeves'in görünmeyeceği kesinleşti.
    25 Nisan 2021, 12:00 (15 sa.)
    3,6b
    23
    14
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    John Wick'in öncesini anlatacak The Continental dizisinin ilk detayları belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    İlk filmi 2014 yılında yayınlanan John Wick serisinin spin-off dizisi olacak olan The Continental'dan ilk detaylar geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı ve dizinin geçtiği dönem de dahil olmak üzere birkaç detay öğrenildi.

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    Geçtiğimiz saatlerde Lionsgate Televizyonu başkanı Kevin Beggs, Deadline ile bir röportaj yaptı. Röportajda dizinin detaylarını açıkladı. Diziye dair en merak edilen konu John Wick'in, yani Keanu Reeves'in dizide olup olmayacağıydı. Dizide Keanu Reeves olmayacak.

    Dizide Keanu Reeves olmayacak çünkü dizi 1970'li yıllarda New York'ta geçecek. John Wick filmlerinde Ian McShane'in canlandırdığı Winston karakterinin geçmişini izleyeceğiz. Winston'ın Continental isimli otele nasıl girdiğini konu alacak. Keanu Reeves gibi Ian McShane de dizide rol almayacak. Ancak seslendirme yapmak için küçük bir ihtimal olsa da dizide rol alabileceğini açıkladı.

    Keanu Reeves dizinin oyuncu kadrosunda bulunmasa da baş yapımcı olarak dizinin ekibinde olacak. Dizi, karakterlerden ziyade daha çok otele odaklanan bir yapım olacak. Son olarak dizi 3 bölümden oluşacak ve 90 dakikalık bölümler olacak. Dizinin yayın tarihi ve oyuncuları gibi detaylar henüz belli değil.



    https://www.ign.com/articles/the-continental-new-john-wick-prequel-is-set-in-the-1970s-keanu-reeves-in-talks-to-serve-as-executive-producer
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    djtomcat 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    The Imp (- ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ian McShane'i atv dizisine koysan o bile kaliteli olur.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Remo8 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    düzgün aksiyon dizi filmi bile kalmadı , belki ilaç olur
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    Zebercet 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hangi kanal.
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    The Imp (- ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ian McShane'i atv dizisine koysan o bile kaliteli olur.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    BekirHan (Bekir Han) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ian McShane iyi oyuncu, güzel bir yapım çıkacak gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Ian McShane yok ki dizide
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    babaeski39 (Gökhan Tarakyalı) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir dizi olucak gibi artık bitirmezler kaymağını yiyene kadar
    Yanıtla +2
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 bölüm gayet iyi. Kısa diziler çok sarıyor artık.
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    1ses1 (hasan türk) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keanu Reeves olmasa filmi bile izlenmez di.
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    mahmut716 (mahmut öz) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) 1ses1
    sağlam bir badass karakter oynarsa, bu da tutar.

    mesela;



    Jon Bernthal

    mark wahlberg

    olmaz ama, tom hardy
    Yanıtla
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    mahmut716 (mahmut öz) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) 1ses1
    sağlam bir badass karakter oynarsa, bu da tutar.

    mesela;



    Jon Bernthal

    mark wahlberg

    olmaz ama, tom hardy
    Yanıtla
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nedense heyecanlandım😂
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    P paradise1987 (Celali Duzenli) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Merakla bekliyoruz
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