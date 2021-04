Marvel, Captain America 4'ü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Disney'in kurmuş olduğu Marvel Sinematik Evreni'nin ve genel olarak çizgi roman dünyasının şüphesiz en önemli karakterlerinden biri de Captain America. Bildiğiniz Avengers Endgame filminde de Steve Rogers yaşlanıp kalkanı ve Captain America unvanını Falcon'a vermişti. The Falcon and The Winter Soldier dizisi ise Falcon'ın kalkanı ve unvanı kabul etmemesinin sonrasında yaşanan olayları anlatıyordu.

Ayrıca Bkz. "The Last of Us dizisinin kadrosuna iki yönetmen daha katıldı"

The Falcon and The Winter Soldier dizisinin final bölümünün ardından da Captain America'nın yeni filmi duyuruldu. Filmin senaryosunu The Falcon and The Winter Soldier dizisinin baş yazarı Malcolm Spellman ve Marvel dizilerinin kadrolu yazarı Dalan Musson üstlenecek. Ne yazık ki şu an için başka bir detay bilinmiyor.

Buradan sonrası The Falcon and The Winter Soldier spoiler'ı içeriyor

The Falcon and The Winter Soldier dizinini final bölümünde de gördüğümüz gibi kalkanı artık Sam aldı ve yeni Captain America, Falcon oldu. Duyurulan dördüncü Captain America filminde de Captain America olarak Sam Wilson'ı izleyeceğiz. Yani dizinin tanıtımını yaptığı yeni Captain America'nın ilk filmi Captain America 4 olacak.

Tam Boyutta Gör

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/captain-america-4-in-the-works-with-falcon-and-the-winter-soldier-showrunner-malcolm-spellman-exclusive

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.