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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel, Captain America 4'ü duyurdu

    The Falcon and The Winter Soldier dizisinin final yapmasının ardından Marvel, Captain America için dördüncü bir film daha çekeceğini açıkladı.
    24 Nisan 2021, 12:00 (1 gün)
    24,3b
    37
    11
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Marvel, Captain America 4'ü duyurdu
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    Disney'in kurmuş olduğu Marvel Sinematik Evreni'nin ve genel olarak çizgi roman dünyasının şüphesiz en önemli karakterlerinden biri de Captain America. Bildiğiniz Avengers Endgame filminde de Steve Rogers yaşlanıp kalkanı ve Captain America unvanını Falcon'a vermişti. The Falcon and The Winter Soldier dizisi ise Falcon'ın kalkanı ve unvanı kabul etmemesinin sonrasında yaşanan olayları anlatıyordu. 

    Ayrıca Bkz. "The Last of Us dizisinin kadrosuna iki yönetmen daha katıldı"

    The Falcon and The Winter Soldier dizisinin final bölümünün ardından da Captain America'nın yeni filmi duyuruldu. Filmin senaryosunu The Falcon and The Winter Soldier dizisinin baş yazarı Malcolm Spellman ve Marvel dizilerinin kadrolu yazarı Dalan Musson üstlenecek. Ne yazık ki şu an için başka bir detay bilinmiyor.

    Buradan sonrası The Falcon and The Winter Soldier spoiler'ı içeriyor

    The Falcon and The Winter Soldier dizinini final bölümünde de gördüğümüz gibi kalkanı artık Sam aldı ve yeni Captain America, Falcon oldu. Duyurulan dördüncü Captain America filminde de Captain America olarak Sam Wilson'ı izleyeceğiz. Yani dizinin tanıtımını yaptığı yeni Captain America'nın ilk filmi Captain America 4 olacak.

    Marvel, Captain America 4'ü duyurdu
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    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/captain-america-4-in-the-works-with-falcon-and-the-winter-soldier-showrunner-malcolm-spellman-exclusive
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    djtomcat 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Falcon enayisini sevmeyen tek ben miyim. Karakter olsun diye oluşturulmuş enayilerden biri.
    Yanıtla +17
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    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Çizgi romanda da falcon sonraki kaptan Amerika oluyor. Bazenleri sadece konuşmak için konuşuyorsunuz!
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Rachsuchtig 1 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Yanlış bir duruma dikkat çekmek kötü bir şey mi?
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    N nomad2151 (Kemal Teke) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    izlemediği ve (izlemeden nasıl oluyorsa) beğenmediği türün haberine girip çöp demekte bir tür beyinsel çöpe işaret ediyor sanki..
    zamanınızı (tabi varsa) pozitif/sevdiğiniz konulara ayırmanızı tavsiye ederim
    Yanıtla +4
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    brnk (Burak Demirbas) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne dizisni izledim ne filmini izlerim çöp
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    F frostburn 1 gün ( Mesaj Silindi )
    dizi oldukça güzeldi , boş yorumlar yapmayın
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Falcon enayisini sevmeyen tek ben miyim. Karakter olsun diye oluşturulmuş enayilerden biri.
    Yanıtla +17
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    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir de zenci yapalim da onlarin da gonullerini alalim, arada polis siddetine maruz kalip ölüyorlar falan ;)
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    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Çizgi romanda da falcon sonraki kaptan Amerika oluyor. Bazenleri sadece konuşmak için konuşuyorsunuz!
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    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke filmi russo kardeşler yönetse.
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