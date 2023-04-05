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    Anlık Bildirim

    John Wick'in spin-off filmi Ballerina'nın vizyon tarihi belli oldu

    Len Wiseman tarafından yönetilen, başrolünde Ana de Armas'ın yer aldığı aksiyon gerilim filmi Ballerina'nın vizyon tarihi belli oldu. John Wick serisinin spin-off'u kadın bir suikastçiyi işleyecek.
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    John Wick'in spin-off'u Ballerina'nın vizyon tarihi açıklandı
    Lionsgate, John Wick serisinin spin-off'unun vizyon tarihini açıkladı. Başrolünde Ana de Armas'ın yer aldığı aksiyon gerilim filmi Ballerina, 7 Haziran 2024'te sinemalarda olacak. Merakla beklenen filmin senaryosu Shay Hatten tarafından yazıldı.

    Haber, John Wick 4'ün dünya genelinde 250 milyon dolar gişe hasılatına ulaşmasının ardından geldi. Keanu Reeves'in başrolde olduğu aksiyon serisinin toplam gişe hasılatı şimdiden 833 milyon doları aşmış durumda.

    John Wick'in spin-off'u Ballerina'nın vizyon tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör

    Ballerina filminin konusu

    Daha önce Ballerina'da başrolü Ana de Armas'ın oynayacağı bildirilmişti. Film, kadın bir suikastçinin ailesini öldüren kişilerden intikam alma hikayesini anlatacak. Olaylar serinin üçüncü ve dördüncü filmleri arasında gelişecek.

    John Wick'in spin-off'u Ballerina'nın vizyon tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör

    Spin-off filminin ana oyuncu kadrosunda Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane, Keanu Reeves ve kısa süre önce hayatını kaybeden Lance Reddick gibi isimler de yer alıyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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