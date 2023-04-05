John Wick'in spin-off filmi Ballerina'nın vizyon tarihi belli oldu

Lionsgate, John Wick serisinin spin-off'unun vizyon tarihini açıkladı. Başrolünde Ana de Armas'ın yer aldığı aksiyon gerilim filmi Ballerina, 7 Haziran 2024'te sinemalarda olacak. Merakla beklenen filmin senaryosu Shay Hatten tarafından yazıldı.

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Haber, John Wick 4'ün dünya genelinde 250 milyon dolar gişe hasılatına ulaşmasının ardından geldi. Keanu Reeves'in başrolde olduğu aksiyon serisinin toplam gişe hasılatı şimdiden 833 milyon doları aşmış durumda.

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Ballerina filminin konusu

Daha önce Ballerina'da başrolü Ana de Armas'ın oynayacağı bildirilmişti. Film, kadın bir suikastçinin ailesini öldüren kişilerden intikam alma hikayesini anlatacak. Olaylar serinin üçüncü ve dördüncü filmleri arasında gelişecek.

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Spin-off filminin ana oyuncu kadrosunda Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane, Keanu Reeves ve kısa süre önce hayatını kaybeden Lance Reddick gibi isimler de yer alıyor.

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