John Wick'in spin-off filmi Ballerina'nın vizyon tarihi belli oldu

Haber, John Wick 4'ün dünya genelinde 250 milyon dolar gişe hasılatına ulaşmasının ardından geldi. Keanu Reeves'in başrolde olduğu aksiyon serisinin toplam gişe hasılatı şimdiden 833 milyon doları aşmış durumda.
Ballerina filminin konusu
Daha önce Ballerina'da başrolü Ana de Armas'ın oynayacağı bildirilmişti. Film, kadın bir suikastçinin ailesini öldüren kişilerden intikam alma hikayesini anlatacak. Olaylar serinin üçüncü ve dördüncü filmleri arasında gelişecek.
Spin-off filminin ana oyuncu kadrosunda Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane, Keanu Reeves ve kısa süre önce hayatını kaybeden Lance Reddick gibi isimler de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı