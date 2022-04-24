Johnny Depp, bir daha asla Karayip Korsanları serisine dönmeyeceğini açıkladı

Tam Boyutta Gör

Sinema sektörünün en popüler oyuncularından birisi olan Johnny Depp'in bildiğiniz gibi Amber Heard ile bir davası var. Geçtiğimiz günlerde de bu mahkeme süreci canlı yayında yayınlandı. Ardından da Johnny Depp bir açıklama yaptı.

Johnny Depp Karayip Korsanları'nda Artık Yok

Yaptığı açıklamada Johnny Depp'in en popüler işi Karayip Korsanları hakkında da konuştu. Daha öncesinde Disney tarafında Karayip Korsanları serisinde Johnny Depp'in olmayacağına dair bazı kararlar alındığı ortaya çıkmıştı. Johnny Depp de bu durumu onayladı ve kendisinin bundan sonra Karayip Korsanları serisinde olmayacağını söyledi.

Disney+'ın Engin Akyürek başrollü dizisi Kaçış'ın detayları geldi 3 gün önce eklendi

Bu dava ile birlikte Johnny Depp'in tüm projeleri iptal edildi ya da kadrodan çıkartıldı. Ancak Amber Heard'e herhangi bir yaptırım şu an için uygulanmadı. Karayip Korsanları evreninde geçecek olan şu an birkaç farklı proje üzerinde çalışıldığı da biliniyor ve bu projelerden birinin başrolünde de Margot Robbie bulunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Johnny Depp Karayip Korsanları serisine dönmeyeceğini açıkladı