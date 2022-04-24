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    Anlık Bildirim

    Johnny Depp, bir daha asla Karayip Korsanları serisine dönmeyeceğini açıkladı

    Karayip Korsanları'nın yıldızı olan Johnny Depp, geçtiğimiz saatlerde bir daha asla Karayip Korsanları serisine dönmeyeceğini açıkladı.                             
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    Johnny Depp Karayip Korsanları serisine dönmeyeceğini açıkladı
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    Sinema sektörünün en popüler oyuncularından birisi olan Johnny Depp'in bildiğiniz gibi Amber Heard ile bir davası var. Geçtiğimiz günlerde de bu mahkeme süreci canlı yayında yayınlandı. Ardından da Johnny Depp bir açıklama yaptı.

    Johnny Depp Karayip Korsanları'nda Artık Yok

    Yaptığı açıklamada Johnny Depp'in en popüler işi Karayip Korsanları hakkında da konuştu. Daha öncesinde Disney tarafında Karayip Korsanları serisinde Johnny Depp'in olmayacağına dair bazı kararlar alındığı ortaya çıkmıştı. Johnny Depp de bu durumu onayladı ve kendisinin bundan sonra Karayip Korsanları serisinde olmayacağını söyledi.

    Bu dava ile birlikte Johnny Depp'in tüm projeleri iptal edildi ya da kadrodan çıkartıldı. Ancak Amber Heard'e herhangi bir yaptırım şu an için uygulanmadı. Karayip Korsanları evreninde geçecek olan şu an birkaç farklı proje üzerinde çalışıldığı da biliniyor ve bu projelerden birinin başrolünde de Margot Robbie bulunacak.

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    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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