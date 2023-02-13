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    The Flash filminin ilk fragmanı yayınlandı: İşte Michael Keaton'ın Batman'i ve dahası!

    DC çizgi romanlarını sevenler tarafından merakla beklenen The Flash filminden ilk fragman geldi. Fragmanda Michael Keaton'ın Batman’i ve çok daha fazlası görünüyor.
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    The Flash filminden beklenen fragman geldi Tam Boyutta Gör
    DC evreninin en önemli karakterlerinden birisi olan The Flash, kendi filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Fragmandan görüldüğü kadarıyla The Flash, karakterin en önemli roman serisi olan Flashpoint’in bir uyarlaması olacak ve planlanan yeni DC evrenini başlatacak.

    İki Batman var

    İlk kez 2016 yapımı “Batman v Superman: Dawn of Justice” görünen The Flash karakterini bir kez daha Ezra Miller canlandıracak. Fragmanda Barry Allen’ın geçmişe gittiğini ve zamanın akışını değiştirerek tamamen farklı bir alternatif evren yarattığını görüyoruz.

    The Flash filminden beklenen fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Bu çoklu evren şartlarındaki fragmanda iki tane Barry Allen’ın olduğunu, efsane Michael Keaton'ın Batman'ini ve aynı zamanda Ben Affleck’in Batman’ini görüyoruz. Fragmanda ayrıca 2013 yapımı Man of Steel'deki Kriptonlu suçlular Zod ve Faora karakterlerinin de geri döndüğünü görmekteyiz. Bunların yanında filmde, Iris West rolünde Kiersey Clemon, Supergirl rolünde Sasha Calle’ı izleyeceğiz.

    The Flash vizyona ne zaman girecek?

    The Flash, James Gunn ve Peter Safran'ın DC Evreni için planladığı yeni yol haritasının başlangıcı görevini üstlenecek. Öte yandan The Flash’ın yönetmen koltuğunda ise Andy Muschietti’yi ve senaryo tarafındaysa Christina Hodson’ı görüyoruz. The Flash, 16 Haziran'da vizyona girecek.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 12 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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