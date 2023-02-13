The Flash filminin ilk fragmanı yayınlandı: İşte Michael Keaton'ın Batman'i ve dahası!

İki Batman var
İlk kez 2016 yapımı “Batman v Superman: Dawn of Justice” görünen The Flash karakterini bir kez daha Ezra Miller canlandıracak. Fragmanda Barry Allen’ın geçmişe gittiğini ve zamanın akışını değiştirerek tamamen farklı bir alternatif evren yarattığını görüyoruz.
The Flash vizyona ne zaman girecek?
The Flash, James Gunn ve Peter Safran'ın DC Evreni için planladığı yeni yol haritasının başlangıcı görevini üstlenecek. Öte yandan The Flash’ın yönetmen koltuğunda ise Andy Muschietti’yi ve senaryo tarafındaysa Christina Hodson’ı görüyoruz. The Flash, 16 Haziran'da vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah