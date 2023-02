The Flash filminin ilk fragmanı yayınlandı: İşte Michael Keaton'ın Batman'i ve dahası!

Tam Boyutta Gör DC evreninin en önemli karakterlerinden birisi olan The Flash, kendi filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Fragmandan görüldüğü kadarıyla The Flash, karakterin en önemli roman serisi olan Flashpoint’in bir uyarlaması olacak ve planlanan yeni DC evrenini başlatacak.

İki Batman var

İlk kez 2016 yapımı “Batman v Superman: Dawn of Justice” görünen The Flash karakterini bir kez daha Ezra Miller canlandıracak. Fragmanda Barry Allen’ın geçmişe gittiğini ve zamanın akışını değiştirerek tamamen farklı bir alternatif evren yarattığını görüyoruz.

Amazon, Spider Man Noir dizisi üzerinde çalışıyor 2 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Bu çoklu evren şartlarındaki fragmanda iki tane Barry Allen’ın olduğunu, efsane Michael Keaton'ın Batman'ini ve aynı zamanda Ben Affleck’in Batman’ini görüyoruz. Fragmanda ayrıca 2013 yapımı Man of Steel'deki Kriptonlu suçlular Zod ve Faora karakterlerinin de geri döndüğünü görmekteyiz. Bunların yanında filmde, Iris West rolünde Kiersey Clemon, Supergirl rolünde Sasha Calle’ı izleyeceğiz.

The Flash vizyona ne zaman girecek?

The Flash, James Gunn ve Peter Safran'ın DC Evreni için planladığı yeni yol haritasının başlangıcı görevini üstlenecek. Öte yandan The Flash’ın yönetmen koltuğunda ise Andy Muschietti’yi ve senaryo tarafındaysa Christina Hodson’ı görüyoruz. The Flash, 16 Haziran'da vizyona girecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.