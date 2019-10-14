Joker, ikinci haftasında da gişede rakip tanımadı

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Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Joker solo filmi, ikinci haftasında da gişede rakip tanımadı. İlk haftasında olduğu gibi yine beklentilerin çok üzerinde bir performans göstermeyi başaran Joker, geride bıraktığımız hafta sonunda dünya genelinde toplam 178 milyon dolar hasılat elde etti ve büyük bir farkla gişeyi lider kapattı. Joker'in toplam hasılatı ise sadece 10 gün içerisinde tam 544 milyon dolara ulaştı.

Deadline tarafından yayınlanan verilere göre Joker, ikinci hafta sonunda Kuzey Amerika'da toplam 55 milyon dolarlık hasılat yapmış. Filmin 10 günlük toplam hasılatı böylece 192 milyon dolara ulaştı. Joker hem hafta içi günlerinde hem de hafta sonunda tıpkı ilk haftasında olduğu gibi yine tahminlerin çok üzerinde bir performans göstermeyi başarmış.

Joker'in dünya genelindeki performansı da yine epey etkileyici. İkinci hafta sonunda Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde toplam 123 milyon dolar hasılat elde edilmiş. 10 günlük toplam hasılat ise 351 milyon dolara ulaştı. Joker, dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de vizyona girmedi ancak buna rağmen dünya genelinde gerçekten de inanılmaz bir performans gösteriyor.

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Yapımcı stüdyo Warner Bros, Joker filmini sadece 60 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlamıştı. Filmin aslında gişede bu kadar büyük bir ilgiyle karşılanacağını Warner Bros bile tahmin etmiyordu. Joker'in şimdi gişe macerası sonunda 800 milyon doları rahatlıkla geride bırakması bekleniyor. Ancak bu müthiş ikinci hafta performansının ardından şu anda 1 milyar dolar bile olasılıklar dahilinde görünüyor diyebiliriz.

Will Smith'li Gemini Man gişede çakıldı

Will Smith'in başrolünde yer aldığı Gemini Man filmi gişede bekleneni veremedi. Gemini Man ilk hafta sonunda Kuzey Amerika bölgesinde sadece 20 milyon dolar hasılat yaparak hem Joker'in (55m) hem de Addams Family'nin (30m) gerisinde kaldı. Gemini Man'in yaklaşık 140 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlandığı belirtiliyor. Dünya geneli rakamlarda büyük bir sürpriz olmadığı sürece yapımcı stüdyo Paramount Pictures, Gemini Man için harcadığı paranın karşılığını alamayacak gibi görünüyor.

https://deadline.com/2019/10/joker-gemini-man-will-smith-global-international-box-office-1202758995/