Jumanji: The Next Level filminin son fragmanı yayınlandı

Jumanji serisi iki yıllık kısa bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. Serinin yeni filmi The Next Level'ın ikinci ve final fragmanı da bugün paylaşıldı. Sony Pictures'ın Türkçe altyazıyla yayınladığı yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Fragmanda da anlaşılacağı üzere The Next Level filmi Jumanji dünyasını epey bir genişletiyor. Yeni filmde kahramanlarımız ormandan ayrılacak ve uçsuz bucaksız çöllerde ve karla kaplı dağlarda yeni maceralara adım atacak. The Next Level, serinin bir önceki filmine göre daha aksiyon dolu, daha çılgın ve daha eğlenceli bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan önceki filmde olduğu gibi yine başrollerde yer alacak. Yeni filmde ayrıca It's Always Sunny in Philadelphia serisinin sevilen aktörü Danny DeVito'yu da oyuncu kadrosunda görüyoruz. Danny DeVito'nun canlandırdığı karakter bu filmde Jumanji dünyasına adım atan dört kişiden birisi olacak.

2017'de yayınlanan Jumanji: Welcome to the Jungle, sinemaseverler tarafından genel anlamıyla oldukça beğenilmiş ve gişede de beklentilerin çok üzerinde bir performansa imza atmıştı. Dünya genelinde tam 962 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden film, 2017'nin en büyük sürprizlerinden birisi olmuştu.

Jumanji: Welcome to the Jungle'ın yakaladığı bu büyük bir başarının ardından yapımcı stüdyo Sony hiç ara vermeden hemen yeni film için çalışmalara start verdi. The Next Level, Türkiye'de ABD vizyon tarihinden yaklaşık bir ay sonra 10 Ocak 2020'de vizyona girecek.