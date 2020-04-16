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    Gameloft oyunlarını emülasyon ile oynayın

    Android mağazasında indirmeye sunulan Gameloft Classics ile firmanın efsane olan 30 farklı oyununu daha modern grafikerle emülasyon tarzında oynayabileceksiniz.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gameloft oyunlarını emülasyon ile oynayın
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    Oyun dünyasına 20 yılı geride bırakan dev isim Gameloft, bunun hatırına ilginç bir kutlama yapıyor. Emülasyon tarzında 30 klasik Gameloft oyunu tek bir uygulamayla meraklılarına sunuluyor.

    Gameloft Classics neler sunuyor?

    Gameloft Classics uygulaması emülasyon tarzında klasik Gameloft oyunlarını oynamanızı sağlıyor. Orta kısımda çıkan küçük ekranda oyun yer alırken ekranın altında ise kontrol tuşları ve başlatma tuşları yer alıyor.

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    Klasik oyunların grafikleri modern cihazlar için yeniden elden geçirilmiş. Dokunmatik kontrollerin de akıcı olduğu ifade ediliyor. Oyunlarda iç satın alım veya farklı bir abonelik söz konusu değil ve tamamen ücretsiz.

    Gameloft Classics oyunları arasında Bubble Bash 2, Gangstar 2: Kings of L.A., Dedektif Ridley ve Esrar Perdesi, Diamond Rush, N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance, Miami Nights 2: Şehir senin!, Block Breaker Deluxe 2, Motocross: Trial Extreme gibi pek çok yapım yer alıyor. Henüz iOS tarafında bu uygulama mevcut değil.

    Gameloft Classics: 20 Years Gameloft Classics: 20 Years Gameloft Classics: 20 Years Gameloft Classics: 20 Years Gameloft SE Arcade Ücretsiz 77M



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 39 dk. yeni yorumcu
    😂 Ama oynıyacağımı sanmıyorum
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    Nokia N-Gage ile ne oyunlar oynardım o zamanlar PSP de yoktu :) Koca mazi canlandı gözlerimde :)
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