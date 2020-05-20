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    Justice League'in tam 4 saat uzunluğunda Zach Snyder versiyonu yayınlanacak

    DC hayranlarının isteği nihayet gerçekleşti. Warner Bros, Justice League filminin tam 4 saat uzunluğundaki Zach Snyder versiyonunu HBO Max'ta yayınlayacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 53 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Justice League'in tam 4 saat uzunluğunda Zach Snyder versiyonu yayınlanacak
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    DC sinematik evreninin 2017 yılında yayınlanan Justice League filmi için bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Yapımcı şirket Warner Bros, filmin tam 4 saat uzunluğunda olan Zach Snyder versiyonunun HBO Max'ta yayınlanacağını duyurdu. Snyder versiyonunda DC'nin ünlü karakteri Darkseid'in de yer alacağı belirtildi.

    DC hayranları iki buçuk yıldır istiyordu

    Justice League filminin çekimleri ve yayın süreci genel anlamıyla epey çalkantılı geçmişti. Film henüz tamamlanmamışken Zach Snyder görevinden ayrılmış ve Snyder'ın yerini Joss Whedon almıştı. Whedon daha sonra filmin bazı sahneleri tekrar çekti ve kendi düzenlemesini yaptı. Ancak Warner Bros, Whedon'ın versiyonunu da bir kez daha düzenleyerek nihayetinde kimseye ait olmayan ilginç bir ürün ortaya çıkardı ve filmi bu haliyle sinemalarda yayınladı. Sonuç ise tahmin edebileceğiniz gibi pek iyi değildi, Justice League vizyona girdikten sonra müthiş eleştiriler aldı ve gişede de büyük bir hayal kırıklığı oldu.

    Durumun farkında olan DC hayranları ise yaklaşık iki buçuk yıldır, Justice League'in Zach Snyder versiyonunu yayınlanmasını talep ediyordu. #ReleasetheSnyderCut (Snyder versiyonunu yayınla) isimli hareket, aradan geçen zamana rağmen hala canlılığını koruyor hatta her geçen gün büyümeye devam ediyordu. Warner Bros nihayet bu çağrıya cevap verdi ve tamamıyla Snyder'ın vizyonuyla hazırlanan Justice League'in yayınlanacağını duyurdu.

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    Justice League'in tam 4 saat uzunluğunda Zach Snyder versiyonu yayınlanacak
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    Konuyla ilgili konuşan Zach Snyder,"Sanatçıların gerçek vizyonlarının gerçekleşmesini sağladıkları için bu cesur jestleri nedeniyle HBO Max ve Warner Brothers'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca SnyderCut hareketini destekleyen ve bugünlere gelmemizi sağlayan her bir bireye de özel bir teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    The Hollywood Reporter'a da bazı açıklamalarda bulunan Snyder,"Snyder versiyonu tamamıyla yeni bir şey olacak. Özellikle de sinemada yayınlanan filmi izleyenleri yepyeni bir deneyim bekliyor." şeklinde konuştu. Snyder ayrıca sinemalarda yayınlanan versiyonu aradan geçen iki buçuk yıla rağmen hala izlemediğini söyledi. 

    Warner Bros. Pictures Group başkanı Toby Emmerich ise,"Justice League'in büyük bir merakla beklenen bu versiyonunu hayranlarla paylaşacak olmaktan dolayı müthiş heyecan duyuyoruz. Zach'in hikayesini paylaşmak için şu anda iyi bir zamanda olduğumuzu düşünüyorum. HBO Max da bunun için kusursuz bir platform." şeklinde konuştu.

    4 saat uzunluğundaki Justice League Zack Snyder versiyonu 2021 yılında yayınlanacak. HBO Max'ın filmi altı bölümlük bir mini-seri halinde veya ter parça olarak yayınlayabileceği söyleniyor. 

    The Hollywood Reporter'da yer alan ifadelere göre Warner Bros, Snyder versiyonunu hazırlaması için Zack Snyder'a 20-30 milyon dolar arasında bir para ödemiş. 



    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/5/20/21263044/justice-league-snyder-cut-warnermedia-hbo-max-zack-ben-affleck-henry-cavill-gal-gaot-streaming https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/justice-league-snyder-cut-plans-revealed-it-will-be-an-new-thing-1295102 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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