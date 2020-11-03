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    Justice League Snyder Cut için yapılan ek çekimler Cyborg'un neredeyse tüm sahnelerini değiştirmiş

    Justice League'in ilk yönetmeni Zack Snyder'in, Justice League Snyder Cut isimli kendi versiyonu için geçtiğimiz haftalarda çekimler başladı ve bu çekimler filmi değiştirecek gibi duruyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Justice League Snyder Cut için yapılan ek çekimler Cyborg'un neredeyse tüm sahnelerini değiştirmiş
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    2016'da yayınlanan Justice League'in ilk yönetmeni Zack Snyder, ne yazık ki yaşadığı kötü olay sebebiyle filmi yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Filmi de Josh Whedon tamamlayıp yayınlamıştı. Yıllar sonra da Zack Snyder hem kendi hem de hayranların isteği üzerine Justice League Snyder Cut adı altında kendi versiyonunu yayınlamaya karar verdi.

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    Bu yeni versiyon sadece filmin uzatılmış hali olmayacak elbette ayrıca film için ek çekimler de yapılacak. Hatta bu çekimlerin bir kısmı geçtiğimiz haftalarda başladı. İlk açıklamaya göre filmde Cyborg karakterini canlandıran Ray Fisher, film için ek çekimlerine katılan ilk isimlerden biri. 

    Kendisi de geçtiğimiz günlerde bu ek çekimler ile ilgili bir açıklama yaptı. Söylediğine göre Cyborg için yapılan ek çekimler ve tekrar çekimler, Cyborg'un filmdeki neredeyse tüm sahnelerini değiştiriyormuş. Justice League filminin genel olarak başarısız  sayılmasının yanı sıra özellikle karakterleri işleyiş anlamında da sınıfta kalan bir filmdi. Umuyoruz bu ek çekimler filmi daha kaliteli bir hale getirir.

    Justice League Snyder Cut birer saatlik 4 bölümden oluşacak ve bir dizi şeklinde yayınlanacak. Net bir yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında HBO Max'te yayınlancağı biliniyor.



    https://screenrant.com/justice-league-movie-reshoots-cyborg-scene-changes/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
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    canguler917 (can guler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    zack snyder zaten filmden ayrılmadan önce toplamda 214 dakikalık sahne çekimi yapmıştı. geriye kalan tek şey bilgisayar başındaki işlerdi ama warner bros filme el atmaya (!) karar verdi ve bunu da marvel'ın kovduğu joss whedon ile yaptılar. sonuç olarak 214 dakikadan 120 dakikaya düşen bir paçavra (superman bıyık yok etme efekti :D). üzerinden 3 yıl geçse de zack snyder fanları (ben dahil) bu yapılanı unutmadık ve tepkimizi ortaya koyduk. twitter'da defalarca kez tt olduk, uçak uçurulup afiş gösterildi, times meydanındaki ekranlara, 6 bin euro toplanıp FA cuptaki Middlesbrough v Tottenham maçına reklamlar verildi ve sesimiz duyuldu. şimdi umuyoruz ki olması gereken filmden daha da iyisiyle karşılacağız. dünyada bir ilki başardık, hayırlısı... #ReleasetheSnyderCut
    zack snyder zaten filmden ayrılmadan önce toplamda 214 dakikalık sahne çekimi yapmıştı. geriye kalan tek şey bilgisayar başındaki işlerdi ama warner bros filme ...
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avengers ile yıllar süren bir hikaye oturtmuş ve çok güzel final filmleriyle bu hikayeyi dolu dolu sonlandırmak üzere olan Marvel'e karşı çok sonradan sahaya girip, hikayeyi yavaş ilerletmek istediler. Malesef son filmdeki kötü adam karakteri, filmin temposu izleyiciyi tatminden çok çok uzaktı. Bence Batman vs Süperman sonrası direk Darkseid'i ana hikayeye direk soksalardı, seyirciyi çekebilirlerdi. Film o kadar arada kalmıştı ki, kötü adam o kadar ara bir karakter olduğunu belli ediyordu ki. Karşısında Thanos gibi bir karizma varken, üstelik Marvel Thanos'a çizgi romanlarda da olmayan bir karakter giydirmişken, Steppenwolf gibi trışka bir karakterle onun karşısına çıkmak büyük hataydı.
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    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hollowman_
    Tam tersine hikayeyi yavaş değil oldu da bittiye bağlarmış gibi JL’ye geçilmesi saçmaydı. Marvel öncelikle karakterler üzerinden başladı. Iron Man, Thor, Hulk ve Captain America her karakterin kendi solo filmi oldu. En son Avengers’ta hepsini birleştirdi. Fakat WB sadece Superman’in filmini verdi. Ardından gereksiz bir BvS filmi yapılıp ardından JL filmi yapılması büyük bir yanlıştı. Öncelikle The Flash, Green Lantern, Wonder Woman, Aquman gibi karakterlerin solo filmleri olmalıydı. Her ne kadar Wonder Woman ve Aquaman yapılmış olsa da JL’den sonra yapılmış olmaları sinematik evrenin bölük pörçük bir hale gelmesine sebep oldu. Bu filmleri yapmadan doğru dürüst bir kurgu olmdan JL filmi çekmek hem de Batman’i JL’yi toplarken görmek saçmalığın daniskasıydı. Batman normalde birliğe en uzak ve birliğin başına buyruk üyesidir. Yani saçma sapan Batman ile alakası olmayacak bir rolü Batman üzerinde gördük. Normalde birliği toplamak ve liderlik etmek Superman’in görevidir.



    Stephen Wolf konusunda haklısın. JL için esasında hafif sıklet bir karakter. Tek başına olacak bir Wonder Woman kolaylıkla bu karakteri alt edebilir. Superman’e gerek bile yok. Anti-Monitor’u yenen Speed Force’a girmiş bir Flash için Stephen Wolf çerezdir esasen.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tırışka bir filmdi.Kimse kurtaramaz bence.Ayıp olmasın diye nette bir kere izlerim belki.
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    canguler917 (can guler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    zack snyder zaten filmden ayrılmadan önce toplamda 214 dakikalık sahne çekimi yapmıştı. geriye kalan tek şey bilgisayar başındaki işlerdi ama warner bros filme el atmaya (!) karar verdi ve bunu da marvel'ın kovduğu joss whedon ile yaptılar. sonuç olarak 214 dakikadan 120 dakikaya düşen bir paçavra (superman bıyık yok etme efekti :D). üzerinden 3 yıl geçse de zack snyder fanları (ben dahil) bu yapılanı unutmadık ve tepkimizi ortaya koyduk. twitter'da defalarca kez tt olduk, uçak uçurulup afiş gösterildi, times meydanındaki ekranlara, 6 bin euro toplanıp FA cuptaki Middlesbrough v Tottenham maçına reklamlar verildi ve sesimiz duyuldu. şimdi umuyoruz ki olması gereken filmden daha da iyisiyle karşılacağız. dünyada bir ilki başardık, hayırlısı... #ReleasetheSnyderCut
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