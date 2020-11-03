Justice League Snyder Cut için yapılan ek çekimler Cyborg'un neredeyse tüm sahnelerini değiştirmiş

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2016'da yayınlanan Justice League'in ilk yönetmeni Zack Snyder, ne yazık ki yaşadığı kötü olay sebebiyle filmi yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Filmi de Josh Whedon tamamlayıp yayınlamıştı. Yıllar sonra da Zack Snyder hem kendi hem de hayranların isteği üzerine Justice League Snyder Cut adı altında kendi versiyonunu yayınlamaya karar verdi.

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Bu yeni versiyon sadece filmin uzatılmış hali olmayacak elbette ayrıca film için ek çekimler de yapılacak. Hatta bu çekimlerin bir kısmı geçtiğimiz haftalarda başladı. İlk açıklamaya göre filmde Cyborg karakterini canlandıran Ray Fisher, film için ek çekimlerine katılan ilk isimlerden biri.

Kendisi de geçtiğimiz günlerde bu ek çekimler ile ilgili bir açıklama yaptı. Söylediğine göre Cyborg için yapılan ek çekimler ve tekrar çekimler, Cyborg'un filmdeki neredeyse tüm sahnelerini değiştiriyormuş. Justice League filminin genel olarak başarısız sayılmasının yanı sıra özellikle karakterleri işleyiş anlamında da sınıfta kalan bir filmdi. Umuyoruz bu ek çekimler filmi daha kaliteli bir hale getirir.

Justice League Snyder Cut birer saatlik 4 bölümden oluşacak ve bir dizi şeklinde yayınlanacak. Net bir yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında HBO Max'te yayınlancağı biliniyor.

https://screenrant.com/justice-league-movie-reshoots-cyborg-scene-changes/

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