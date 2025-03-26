Xiaomi elektrikli otomobil yatırımları için 5.5 milyar dolarlık hisse sattı

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Tam Boyutta Gör Otomobil sektörünün en sürpriz firmaları arasında gösterilen ve kısa bir sürede 200 bin elektrikli otomobil satarak dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, yatırımcı desteğini de arkasına alarak büyümeyi planlıyor.

Xiaomi’den dev hisse satışı

2025 yılı için 350 bin araç teslimatı hedefi koyan ve 2027 yılında da global pazara açılmayı planlayan Xiaomi, Pekin’deki fabrikasının üçüncü fazı için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca yapay zekâ özellikleri için de 1 milyar dolarlık Ar-Ge bütçesi ayırdı.

Xiaomi, bu yıl 350 bin elektrikli araç teslim etmeyi planlıyor 1 hf. önce eklendi

Elbette bu denli hızlı büyüme dev bir bütçeyi de gerekli kılıyor. Firma ihtiyacı olan fonu elde edebilmek için hisse satış turu düzenledi. 200 yatırımcının katıldığı turda başlangıçta 750 milyon hisse satışı planlanırken, gösterilen büyük ilgi nedeniyle rakam 800 milyona çıkarıldı. Bu satışla toplam 5.5 milyar dolarlık fon elde edildi. Firma gösterilen ilgiden memnun olurken, çalışmaların hızlanacağı kaydedildi.



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