Xiaomi elektrikli otomobil yatırımları için 5.5 milyar dolarlık hisse sattı

Xiaomi’den dev hisse satışı
2025 yılı için 350 bin araç teslimatı hedefi koyan ve 2027 yılında da global pazara açılmayı planlayan Xiaomi, Pekin’deki fabrikasının üçüncü fazı için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca yapay zekâ özellikleri için de 1 milyar dolarlık Ar-Ge bütçesi ayırdı.
Elbette bu denli hızlı büyüme dev bir bütçeyi de gerekli kılıyor. Firma ihtiyacı olan fonu elde edebilmek için hisse satış turu düzenledi. 200 yatırımcının katıldığı turda başlangıçta 750 milyon hisse satışı planlanırken, gösterilen büyük ilgi nedeniyle rakam 800 milyona çıkarıldı. Bu satışla toplam 5.5 milyar dolarlık fon elde edildi. Firma gösterilen ilgiden memnun olurken, çalışmaların hızlanacağı kaydedildi.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: