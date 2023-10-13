Kamera canavarı: Vivo X100 Pro+ görüntüleri internete sızdı

Vivo X100 Pro+ görüntüleri sızdırıldı
Bilmeyenler için Vivo X100 serisi, X100, X100 Pro ve X100 Pro+ olmak üzere toplam üç modelden oluşacak. Bu noktada serinin en üst modeli olacak X100 Pro Plus’ın 200MP telefoto lens dahil olmak üzere önemli yükseltmeler sunacağı belirtiliyor. Tanıtımdan önce sızdırılan yeni görüntüler ise, akıllı telefonun tasarımına erken bir bakış sunuyor diyebiliriz.
Vivo X100 Pro+ beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Vivo X100 Pro+, ön yüüzünde 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.7 inçlik ekranla tanıtılacak. Ancak bu panelin çözünürlük, parlaklık, panel tipi hakkında henüz bir bilgimiz yok. Kutusundan ise LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile çıkacak cihazın Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor.
Kamera bölümünde ise önemli yükseltmeler söz kousu. Telefonun değişken diyafram aralığına sahip 50MP Sony 1 inç IMX989 ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ana kameraya 50MP IMX598 ultra geniş lens, 50MP IMX758 telefoto lens eşlik edecek. 200MP periskop lens zaten biliniyor. Vivo X100 Pro Plus’ın tanıtım tarihi halen netleşmedi. Ancak sohbahar dönemine işaret ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.