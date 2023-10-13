Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kamera canavarı: Vivo X100 Pro+ görüntüleri internete sızdı

    Vivo'nun yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Vivo X100 Pro+ modelinin tasarımını gösteren görüntüler internete sızdı. Peki neler sunuyor? işte Vivo X100 Pro+
    Kamera canavarı: Vivo X100 Pro+ görüntüleri internete sızdı Tam Boyutta Gör
    Vivo X90 serisi ile kullanıcılar olumlu eleştiriler almayı başaran Vivo, çok yakında Vivo X100 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleriş sürerken, Vivo X100 Pro+ modelinin görselleri internete sızdırıldı. Peki serinin amiral gemisi modeli neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz..

    Vivo X100 Pro+ görüntüleri sızdırıldı

    Bilmeyenler için Vivo X100 serisi, X100, X100 Pro ve X100 Pro+ olmak üzere toplam üç modelden oluşacak. Bu noktada serinin en üst modeli olacak X100 Pro Plus’ın 200MP telefoto lens dahil olmak üzere önemli yükseltmeler sunacağı belirtiliyor. Tanıtımdan önce sızdırılan yeni görüntüler ise, akıllı telefonun tasarımına erken bir bakış sunuyor diyebiliriz. 

    Kamera canavarı: Vivo X100 Pro+ görüntüleri internete sızdı Tam Boyutta Gör
    Bu görüntülere göre Vivo X100 Pro+, selefi Vivo X90 Pro+ ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Ancak her iki telefonu birbirinden ayıran küçük ayrıntılar mevcut. Kamera modülü artık kapağa ortalanmış durumda ve Vivo X90 serisinde karşımıza çıkan parlak şeritler kaldırılmış. Telefonun güç ve ses açma kısma tuşları ise çerçevenin sağ bölümüne konumlandırılmış. Ayrıca cihazın kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğini görüyoruz. Arka kapakta ise dokulu bir tasarıma yer verilmiş.

    Vivo X100 Pro+ beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Vivo X100 Pro+, ön yüüzünde 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.7 inçlik ekranla tanıtılacak. Ancak bu panelin çözünürlük, parlaklık, panel tipi hakkında henüz bir bilgimiz yok. Kutusundan ise LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile çıkacak cihazın Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor.

    Kamera bölümünde ise önemli yükseltmeler söz kousu. Telefonun değişken diyafram aralığına sahip 50MP Sony 1 inç IMX989 ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ana kameraya 50MP IMX598 ultra geniş lens, 50MP IMX758 telefoto lens eşlik edecek. 200MP periskop lens zaten biliniyor. Vivo X100 Pro Plus’ın tanıtım tarihi halen netleşmedi. Ancak sohbahar dönemine işaret ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat punto otomatik l-carnitine öldürdü evde telefon ekranı yapıştırma mazot filtresi kaç km değişir kızla konuşma taktikleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell XPS 15 9520
    Dell XPS 15 9520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız