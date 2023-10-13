Kamera canavarı: Vivo X100 Pro+ görüntüleri internete sızdı

Tam Boyutta Gör Vivo X90 serisi ile kullanıcılar olumlu eleştiriler almayı başaran Vivo, çok yakında Vivo X100 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleriş sürerken, Vivo X100 Pro+ modelinin görselleri internete sızdırıldı. Peki serinin amiral gemisi modeli neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz..

Vivo X100 Pro+ görüntüleri sızdırıldı

Bilmeyenler için Vivo X100 serisi, X100, X100 Pro ve X100 Pro+ olmak üzere toplam üç modelden oluşacak. Bu noktada serinin en üst modeli olacak X100 Pro Plus’ın 200MP telefoto lens dahil olmak üzere önemli yükseltmeler sunacağı belirtiliyor. Tanıtımdan önce sızdırılan yeni görüntüler ise, akıllı telefonun tasarımına erken bir bakış sunuyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bu görüntülere göre Vivo X100 Pro+, selefi Vivo X90 Pro+ ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Ancak her iki telefonu birbirinden ayıran küçük ayrıntılar mevcut. Kamera modülü artık kapağa ortalanmış durumda ve Vivo X90 serisinde karşımıza çıkan parlak şeritler kaldırılmış. Telefonun güç ve ses açma kısma tuşları ise çerçevenin sağ bölümüne konumlandırılmış. Ayrıca cihazın kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğini görüyoruz. Arka kapakta ise dokulu bir tasarıma yer verilmiş.

Vivo X100 Pro+ beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Vivo X100 Pro+, ön yüüzünde 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.7 inçlik ekranla tanıtılacak. Ancak bu panelin çözünürlük, parlaklık, panel tipi hakkında henüz bir bilgimiz yok. Kutusundan ise LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile çıkacak cihazın Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor.

Kamera bölümünde ise önemli yükseltmeler söz kousu. Telefonun değişken diyafram aralığına sahip 50MP Sony 1 inç IMX989 ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ana kameraya 50MP IMX598 ultra geniş lens, 50MP IMX758 telefoto lens eşlik edecek. 200MP periskop lens zaten biliniyor. Vivo X100 Pro Plus’ın tanıtım tarihi halen netleşmedi. Ancak sohbahar dönemine işaret ediliyor.

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