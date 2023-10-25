Vivo X100 serisi netleşmeye başladı: Dünyada ilk olacak

Tam Boyutta Gör Vivo X90 serisi ile pazarda önemli bir başarıya imza atan Vivo, amiral gemisi Vivo X100 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda 17 Kasım'da tanıtılacağı söylenen telefonlar hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Vivo X100, X100 Pro ve Pro Plus, LPDDR5T RAM desteği ile dünyada bir ilk olabilir.

Vivo X100 serisinin bir özelliği daha netleşti

Sektöre yakın kaynaklara göre yaklaşmakta olan amiral gemisi Vivo X100 serisinin tamamı yeni LPDDR5T bellek teknolojisine sahip olacak. Kaçıranlar için için SK Hynix, bu yılın başlarında LPDDR5 (Low Power Double Data Rate) RAM’ların en yeni versiyonu LPDDR5T'yi duyurdu. Yeni nesil bellekler, 9,6 Gbps hızlara ek olarak okuma hızı açısından yaklaşık yüzde 13 daha yüksek performans sergiliyor.

Ayrıca bu teknolojinin, amiral gemisi Dimensity 9300 ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilmesi bekleniyor. Bu bağlamda Vivo X100 serisi, yeni nesil teknolojilerin yer aldığı ilk serilerinden biri olacak diyebiliriz.

Vivo X100 beklenen özellikler

Son paylaşılan raporlara göre Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek'in performans rekortmeni Dimensity 9300 platfomrundan güç alacak. X100 Pro Plus'ın ise Snapdragon 8 Gen 3 ile destekleneceği halihazırda doğrulandı. Daha önce Vivo X100 Pro'nun uydu bağlantısı özelliği ile tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yaklaşmakta olan modelin, 1/1,43 inç boyutlarında 53MP Sony LYT800 kamera ve 100 mm 64 MP telefoto lens ile destekleneceği söyleniyor. Pro Plus modeli ise 200 MP telefoto lens ile donatılacak. Bunun haricinde Vivo X100 Pro'nun ön yüzünde 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç boyutlarında OLED ekran bulunacak. Bu kuruluma ise 120W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil paketi eşlik edecek.

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Diğer tarafta Vivo X100 Pro+'ın ise, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,68 inç OLED ekranla tanıtılması bekleniyor. Kalbinde ise 120W kabloul şarj, 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil paketi yer alacak.

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Vivo X100 serisi netleşmeye başladı: Dünyada ilk olacak