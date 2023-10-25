Vivo X100 serisi netleşmeye başladı: Dünyada ilk olacak

Vivo X100 serisinin bir özelliği daha netleşti
Sektöre yakın kaynaklara göre yaklaşmakta olan amiral gemisi Vivo X100 serisinin tamamı yeni LPDDR5T bellek teknolojisine sahip olacak. Kaçıranlar için için SK Hynix, bu yılın başlarında LPDDR5 (Low Power Double Data Rate) RAM’ların en yeni versiyonu LPDDR5T'yi duyurdu. Yeni nesil bellekler, 9,6 Gbps hızlara ek olarak okuma hızı açısından yaklaşık yüzde 13 daha yüksek performans sergiliyor.
Ayrıca bu teknolojinin, amiral gemisi Dimensity 9300 ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilmesi bekleniyor. Bu bağlamda Vivo X100 serisi, yeni nesil teknolojilerin yer aldığı ilk serilerinden biri olacak diyebiliriz.
Vivo X100 beklenen özellikler
Son paylaşılan raporlara göre Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek'in performans rekortmeni Dimensity 9300 platfomrundan güç alacak. X100 Pro Plus'ın ise Snapdragon 8 Gen 3 ile destekleneceği halihazırda doğrulandı. Daha önce Vivo X100 Pro'nun uydu bağlantısı özelliği ile tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik.
Diğer tarafta Vivo X100 Pro+'ın ise, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,68 inç OLED ekranla tanıtılması bekleniyor. Kalbinde ise 120W kabloul şarj, 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil paketi yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.