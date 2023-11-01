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    Vivo X100 serisi için tanıtım tarihi paylaşıldı: İşte beklenen özellikler

    Türkiye'de satış ihtimali bulunan Vivo X100 serisi için tarih verildi. Amiral gemisi Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+ çok yakında geliyor. İşte beklenen özellikler...
    Vivo X100 serisi için tarih verildi! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, yeni amiral gemisi Vivo X100 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bugün ise dev üretici, akıllı telefonların arkasındaki perdeyi kaldırdı. Uzun zamandır gündemde olan Vivo X100 serisinin tarihi resmen belli oldu.

    Vivo X100 serisi için tarih verildi

    Bugün paylaştığı teaser görüntüsünde Vivo, X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus modellerinden oluşacak Vivo X100 serisinin 13 Kasım tarihinde görücüye çıkacağını duyurdu. Ayrıca bu duyuruya, BlueOS destekli Vivo Watch 3 modeli de eşlik edecek. Böylelikle Vivo'nun kendi geliştirdiği işletim sistemi resmen doğrulandı diyebiliriz.

    Vivo X100 serisi için tarih verildi! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Mevcut raporlara göre paylaşılan tarih muhtemel olarak Vivo X100 ve X100 Pro modelleri ile sınırlı olacak. Vivo X100 Pro+ ise, 2024'ün başlarında vitrine çıkacak. Hatta bu modelin Çin'e özel kaldığını görebiliriz. 

    Vivo X100 beklenen özellikler

    Son paylaşılan raporlara göre Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek'in performans rekortmeni Dimensity 9300 platfomrundan güç alacak. X100 Pro Plus'ın ise Snapdragon 8 Gen 3 ile destekleneceği halihazırda doğrulandı. Daha önce Vivo X100 Pro'nun uydu bağlantısı özelliği ile tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik.

    Ayrıca yaklaşmakta olan modelin, 1/1,43 inç boyutlarında 53MP Sony LYT800 kamera ve 100 mm 64 MP telefoto lens ile destekleneceği söyleniyor. Pro Plus modeli ise 200 MP telefoto lens ile donatılacak. Bunun haricinde Vivo X100 Pro'nun ön yüzünde 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç boyutlarında OLED ekran bulunacak. Bu kuruluma ise 120W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil paketi eşlik edecek.

    Diğer tarafta Vivo X100 Pro+'ın ise, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,68 inç OLED ekranla tanıtılması bekleniyor. Kalbinde ise 120W kabloul şarj, 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil paketi yer alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 18 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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