Kamu içi mesajlaşma uygulaması İleti'nin testleri tamamlandı

Tam Boyutta Gör

Kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar şirketle ilgili sohbetleri WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyor. Bu durum kamunun veri güvenliği açısından büyük risk taşıyor. Kurum içi sohbetin yerli uygulamalardan yapılması amacıyla HAVELSAN tarafından geliştirilen İleti isimli sohbet uygulamasının testleri tamamlandı.

İlginizi Çekebilir

Çinli programcı, kız arkadaşı ile yazışması için bir sohbet botu geliştirdi

Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulama ilk olarak İletee ismiyle duyurulmuştu ancak Habertürk’ün haberine göre isminin İleti olarak değiştirildiği görülüyor. "İleti" ismi, daha doğru bir seçim olmuş.

Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu"

İleti, sunucularını Türkiye’de barındırıyor ve yüksek güvenlikli iletişim sağlıyor. Beyaz kutu kriptosu adı verilen teknolojik altyapıyı kullanıyor. Bu altyapı, bankacılık sektöründe yoğun şekilde tercih ediliyor.

İleti’nin testleri başarıyla tamamlandı. Sistemin tanıtımının kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. İleti ilk olarak kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılacak. Ardından vatandaşın kullanımına sunulabilir. Havelsan'ın Zoom vb. dijital konferans uygulamalarına alternatif olarak geliştirdiği Havelsan Diyalog, kullanılmaya başlandı.

https://www.haberturk.com/son-dakika-haberler-havelsan-gelistirdi-whatsapp-in-yerini-alacak-2726395-teknoloji

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.