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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kamu içi mesajlaşma uygulaması İleti'nin testleri tamamlandı

    Kamuda güvenli iletişim amacıyla geliştirilen Havelsan İleti'nin testleri başarıyla tamamlandı. Yakında tanıtımının yapılması planlanıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Kamu içi mesajlaşma uygulaması İleti'nin testleri tamamlandı
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    Kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar şirketle ilgili sohbetleri WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyor. Bu durum kamunun veri güvenliği açısından büyük risk taşıyor. Kurum içi sohbetin yerli uygulamalardan yapılması amacıyla HAVELSAN tarafından geliştirilen İleti isimli sohbet uygulamasının testleri tamamlandı.

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    Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulama ilk olarak İletee ismiyle duyurulmuştu ancak Habertürk’ün haberine göre isminin İleti olarak değiştirildiği görülüyor. "İleti" ismi, daha doğru bir seçim olmuş.

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    İleti, sunucularını Türkiye’de barındırıyor ve yüksek güvenlikli iletişim sağlıyor. Beyaz kutu kriptosu adı verilen teknolojik altyapıyı kullanıyor. Bu altyapı, bankacılık sektöründe yoğun şekilde tercih ediliyor.

    İleti’nin testleri başarıyla tamamlandı. Sistemin tanıtımının kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. İleti ilk olarak kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılacak. Ardından vatandaşın kullanımına sunulabilir. Havelsan'ın Zoom vb. dijital konferans uygulamalarına alternatif olarak geliştirdiği Havelsan Diyalog, kullanılmaya başlandı.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-haberler-havelsan-gelistirdi-whatsapp-in-yerini-alacak-2726395-teknoloji Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 1 sa. yeni yorumcu
    Guzel haber bize yarari ney
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 sa.
    Beklediğimiz geç kalınan güzel hareketler. Vatandaşın kullanımına da açılsın. Kullanalım. Sunucuların ülkemizde olması çok önemli.
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