Kanseri yenen kişilerde süper “katil” T hücreleri keşfedildi

Süper “katil” T hücreleri keşfedildi
Cardiff Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, farklı hastalarda başarılı ve başarısız tedavi turları arasında ne gibi biyolojik farklılıklar olabileceğini araştırdı. On yıl boyunca, hastanın tümöründe zaten iş başında olan beyaz kan hücrelerine odaklanan Tümörü İnfiltre Eden Lenfosit (TIL) tedavisi olarak bilinen tedaviyi inceleyen bir faz I ve II klinik çalışmayı takip ettiler. Yapılan bir faz I ve II klinik çalışmada, kanserlerini başarıyla temizleyen hastaların kan örneklerinin kanser hücreleri ile etkileşime girdiğinde, öldürücü T hücrelerinin remisyondan sonra bile güçlü tepkiler gösterdiği bulundu.
Birden fazla hedefe saldırabiliyor
Ekip, bu T hücreleri ile kanserin temizlenmesi arasındaki bağlantıyı kesin olarak doğrulamak için gelecekte yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulacağını söylüyor. Bu bağışıklık hücrelerinin neyi hedeflediğinin anlaşılması, diğer kanser tedavilerinin de iyileştirilmesine yardımcı olması bekleniyor. Ayrıca, bu T hücrelerinin laboratuvarda genetik olarak tasarlanarak kullanılması da araştırılacak bir seçenek olarak görülüyor. Sonuç olarak, kanseri yenen hastalarda keşfedilen bu yeni bağışıklık hücresi türü, birden çok kanser hedefine aynı anda saldırabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Araştırmaların devam etmesiyle bu hücrelerin kanser tedavilerinin iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceği daha iyi anlaşılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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