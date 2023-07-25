Kanseri yenen kişilerde süper “katil” T hücreleri keşfedildi

Tam Boyutta Gör Kanserle mücadelede başarıya ulaşan hastalarda, bilim insanları tarafından yeni bir bağışıklık hücresi türü keşfedildi. Bu hücreler, diğer T hücrelerinden farklı olarak birden fazla kanser hedefine aynı anda saldırarak bir yıla kadar yeni tümörlerin oluşmasını engelleyebiliyor ve daha etkili kanser tedavilerine olanak sağlayabiliyor. Bu keşif, kanserde immünoterapi adı verilen bir tedavi yönteminin temelini oluşturuyor.

Süper “katil” T hücreleri keşfedildi

Cardiff Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, farklı hastalarda başarılı ve başarısız tedavi turları arasında ne gibi biyolojik farklılıklar olabileceğini araştırdı. On yıl boyunca, hastanın tümöründe zaten iş başında olan beyaz kan hücrelerine odaklanan Tümörü İnfiltre Eden Lenfosit (TIL) tedavisi olarak bilinen tedaviyi inceleyen bir faz I ve II klinik çalışmayı takip ettiler. Yapılan bir faz I ve II klinik çalışmada, kanserlerini başarıyla temizleyen hastaların kan örneklerinin kanser hücreleri ile etkileşime girdiğinde, öldürücü T hücrelerinin remisyondan sonra bile güçlü tepkiler gösterdiği bulundu.

Birden fazla hedefe saldırabiliyor

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, bu T hücrelerinin hangi hedefleri tespit ettiğini tahmin etmek için algoritmalar kullandılar ve kanseri yenen hastaların T hücrelerinin kanser hücrelerinde birden fazla protein değişikliğini tanıdığını keşfettiler. Bu bulgu, her bir T hücresinin genellikle yalnızca bir proteini hedef aldığı düşüncesiyle çelişirken keşfedilen bu hücrelerin birden fazla proteine aynı anda yanıt verebildiğini gösteriyor.

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Ekip, bu T hücreleri ile kanserin temizlenmesi arasındaki bağlantıyı kesin olarak doğrulamak için gelecekte yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulacağını söylüyor. Bu bağışıklık hücrelerinin neyi hedeflediğinin anlaşılması, diğer kanser tedavilerinin de iyileştirilmesine yardımcı olması bekleniyor. Ayrıca, bu T hücrelerinin laboratuvarda genetik olarak tasarlanarak kullanılması da araştırılacak bir seçenek olarak görülüyor. Sonuç olarak, kanseri yenen hastalarda keşfedilen bu yeni bağışıklık hücresi türü, birden çok kanser hedefine aynı anda saldırabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Araştırmaların devam etmesiyle bu hücrelerin kanser tedavilerinin iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceği daha iyi anlaşılacaktır.

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Kanseri yenen kişilerde süper “katil” T hücreleri keşfedildi