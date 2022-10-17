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    Parler sosyal medya uygulamasını Kanye West satın alıyor

    Özellikle ana akım sosyal medya uygulamalarından yasaklanan kişilerin uğrak noktası haline gelen Parler özgür medya uygulaması Kanye West tarafından satın alındı. 
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    Büyük sosyal medya platformlarından yasaklananların soluğu yeni bir sosyal medya ağı kurmakta aldığını görüyoruz. Donald Trump olaylı seçimlerin ardından Truth adında bir sosyal ağ kurmuştu. Ünlü sanatçı Kanye West de benzer bir yol izliyor.

    Parler ağı satıldı

    Parler ağı Twitter tarzında çalışıyor ve Twitter’dan yasaklanan Trump destekçilerinin yoğun kullanımına sahne olmuştu. Kontrol konusunda eleştirileri olsa da Parler ağı sıkça tercih ediliyor. Geçen yıl Google Play ve App Store’dan yasaklanan uygulama bu yıl geri dönmüştü.

    Geçtiğimiz günlerde anti semitik gönderileri nedeniyle Twitter ve Instagram’dan yasaklanan Kanye West, Parler ağını satın aldığını duyurdu. Parlement Group ile anlaşan ünlü rapçi yıl sonunda satışın tamamlanmasını bekliyor.

    Anlaşma ile Parler ağının özgür düşüncenin merkezi olacağı ifade edildi. Bununla birlikte aşırıya kaçan yorum ve gönderilerin engellenmemesi uygulamanın yeniden mağazalardan yasaklanmasına sebep olabilir.

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    slamdunk393 3 gün önce

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