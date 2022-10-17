Facebook Instant Articles yolun sonuna geldi

Tam Boyutta Gör Facebook mobil uygulamasında haberlerin daha hızlı yüklenebilmesi adına yıllar önce hayata geçirilen Instant Articles özelliği yolun sonuna geldi. Kullanıcıların alışkanlıkları değişince haberlerin önemi de azaldı.

Instant Articles sona eriyor

İnsanların daha fazla haber okuduğu dönemde yavaş internet yüklemelerinin önüne geçerek ana akışta anlık olarak haber önizlemeleri sunan Instant Articles, yıllar boyunca tam tersi bir çizgi izledi. Özellikle TikTok ile birlikte kullanıcıların kısa videolara ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

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Kaynakları daha verimli kullanabilmek adına Meta firması ilginin azaldığı bölümleri kapatma kararı almıştı. Kullanım oranı yüzde 3 altında olan Instant Articles özelliği de bundan nasibini alıyor.

Gelecek yıl Nisan ayına kadar süre tanınan Instant Articles özelliği bundan sonra doğrudan ilgili haber sayfasına yönlendirecek. Meta ayrıca Haberler sekmesi için yayıncılara yaptığı ödemeleri de kısma kararı aldı.

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