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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karaborsacılar yalnızca eBay üzerinden toplamda 60.000 adet PS5 ve Xbox Series sattı

    Yeni nesil konsolların çıkışının üzerinden yaklaşık bir ay geçti ve karaborsacıların yaptığı inanılmaz satışların haberleri devam ediyor. Son haber ise fazlasıyla şaşırtıcı.
    6 gün
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
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    Karaborsacılar yalnızca eBay üzerinden toplamda 60.000 adet PS5 ve Xbox Series sattı
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    Sony'nin yeni nesil için hazırladığı PlayStation 5 ve Microsoft'un yeni nesil için hazırladığı Xbox Series konsolları yaklaşık 1 ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Konsolların hala stok sıkıntısı bulunuyor ve bunun sebeplerinden biri belli oldu.

    Bu 1 aylık süreçte karaborsacılar ile ilgili birçok haber çıktı. Özellikle CrepChiefNotify isimli grubun 3.500 adet aldığı ve büyük kârla sattığı PlayStation 5'ler büyük haber oldu. Şimdi de bu haberlere bir yenisi daha eklendi. Genel olarak tüm karaborsacıların yalnızca eBay üzerinden yaptığı Xbox Series ve PlayStation 5 satışları 60.000'i geçti.

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    Tom's Hardware'in raporuna göre, Sony'nin PlayStation 5 için biçtiği değer 499 dolar ancak eBay'deki satış fiyatlarının ortalaması 1000 doların üzerinde. PlayStation 5'in dijital versiyonu ise 399 dolar ancak eBay'deki ortalama satış fiyatı 937 dolar. Son bir ayda sattıkları PlayStation 5 sayısı 25.000 adet, dijital PlayStation'ın satışları ise 7.300 adet. Bu da karaborsacılar yaklaşık 19 milyon dolarlık bir kâr elde ettiğini gösteriyor.

    Elbette bu durum yalnızca PlayStation için geçerli değil, bir de Xbox Series buluuyor. Xbox Series S'in resmi fiyatı 299 dolarken eBay'deki ortalama fiyatı 469 dolar. Xbox Series X'in resmi fiyatı 499 dolarken eBay'deki ortalama satış fiyatı ise 865 dolar. Karaborsacılar yine geçtiğimiz ayda Xbox Series X'ten 23.000 adet satarken, Xbox Series S'ten de 6800 adet satmış. Bu da yaklaşık olarak Xbox konsollarından 10 milyon dolar gelir elde ettiklerini gösteriyor. 

    Kısaca karaborsacılar ürünleri hızlıca ve fazlaca alabildiği için toplamda 29 milyon dolardan fazla para kazandı



    https://www.dualshockers.com/ps5-xbox-series-s-x-scalpers-28-million-ebay/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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