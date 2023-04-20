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    Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz karaya iletildi!

    Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz kullanıma sunuluyor. Gazın karaya iletim töreni yapıldı. Mayıs ayında şebekeye verilerek konutlarda kullanılması hedefleniyor. 
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    Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz karaya iletildi! Tam Boyutta Gör
    İlk olarak 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak duyurulan ve yeni keşiflerle birlikte toplam 710 milyar metreküpe ulaşan Karadeniz gazında kritik bir aşama geride kaldı. Denizin altındaki gaz karaya ulaştı.

    Bugün ilk gaz karaya ulaştı ve "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" yapıldı. Filyos'un 165 kilometre kuzeyinde, 2 bin 200 metre deniz derinliğindeki Deniz Tabanı Üretim Tesisi’nden, Filyos’taki Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne iletildi.

    Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz karaya iletildi! Tam Boyutta Gör

    Karadeniz gazını karaya taşıyan ilk faz boru hattı, her biri 12 metre uzunluğunda yaklaşık 30 bin boru kullanılarak kuruldu. Deniz tabanına yerleştirilen boru hattının kıyıdan itibaren ilk 5 kilometrelik kısmı sığ sularda, kalan kısmı ise derin sularda yer alıyor.

    Karadeniz gazı ne zaman şebekeye verilecek?

    Denizden karaya iletilen gaz, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde işlenecek. Gazın içindeki su ve yabancı maddeler ayrıştırılacak. Gaz, BOTAŞ'ın standartlarına uygun hale getirilecek ve sonrasında BOTAŞ'a ait Ana Ölçüm İstasyonu’na ve ardından ulusal gaz şebekesine aktarılacak. Yerli gazın Mayıs'ın ilk yarısında evlere verilmesi hedefleniyor.

    Çalışmalar üç faz halinde tamamlanacak

    Doğal gazın çıkarılması süreci fazlar halinde ilerleyecek. İlk fazda üretilen gazın mayısın ilk yarısında hanelere verilmesi hedefleniyor. Günlük gaz üretimi Faz-1'de 10 milyon metreküp olacak, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküpe ulaşacak.

    20 Nisan'da Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i, Eylül ayı sonunda ise kalan 5 kuyu devreye alınacak. Faz-2 kapsamında planlanan 26 kuyunun 10'u 2025'te, kalan 16 kuyu 2028'de faaliyete geçecek. Amasra Sahası'nı da içeren Faz-3 kısmına ise 2028 itibarıyla geçilecek.

    710 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'ye ne kadar yetecek?

    EPDK verilerine göre 2021’de ülke genelinde yıllık 59,85 milyar metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, Türkiye’nin yaklaşık 12 yıllık tüketimini karşılayacak. Bu tüketime sanayideki ve şirketlerdeki tüketimin dahil olduğunu belirtelim. Karadeniz’deki gazın sadece konutlarda kullanılması halinde yaklaşık 25 yıl boyunca konutlardaki doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.

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