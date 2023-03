God of War tarzında karanlık bir Ninja Kaplumbağalar oyunu geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör Ninja Kaplumbağalar (Teenage Mutant Ninja Turtles), oyunları ile olmasa da çizgi film ve çizgi romanlarıyla geniş kitleler tarafından seviliyor. Yapılan sinema filmleri ortalama bir seviyede olsa da yapılan bir duyuru ile Ninja Kaplumbağalar’ın öncekilerden çok daha farklı bir tarzda yeni bir oyununun geliştirilme aşamasında olduğu söylendi.

Beklenmedik tarzda Ninja Kaplumbağalar oyunu geliyor

Ninja Kaplumbağalar’ın haklarını elinde tutan Paramount Global’in oyunlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Doug Rosen'e göre 2020 yılında çıkan The Last Ronin çizgi romanı, geliştirilen yeni oyuna uyarlanacak. The Last Ronin’de bildiğimiz eğlenceli ve renkli bir Ninja Kaplumbağalar hikayesinden ziyada daha karanlık bir hikaye işleniyor. Rosen, Last Ronin video oyunu uyarlamasının adı açıklanmayan bir stüdyo tarafından geliştirildiğini ve muhtemelen piyasaya sürülmesine "birkaç yıl" olduğunu söyledi.

(Yazının devamında kritik öneme sahip spoiler yoktur.)

Ninja Kaplumbağalar oyunu nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör The Last Ronin uyarlaması Ninja Kaplumbağalar oyunu, tek bir kaplumbağanın hayatta kaldığı diğerlerinin ise öldüğü bir gelecekte geçecek. Rosen, yaptığı açıklamada oyunun üçüncü şahıs aksiyon RPG türünde, AAA kalitesinde ve genel olarak son God of War oyunları tarzında olacağı söyledi.

Counter Strike 2 çıkmadan korsana yenik düştü 8 sa. önce eklendi

Beş sayılık The Last Ronin çizgi romanında hayatta sadece tek kaplumbağa kalmıştı. Splinter dahil geri kalanların tamamı Foot Clan tarafından yok edilmişti, ayakta kalan kaplumbağa ise savaşın harap ettiği New York şehrinde adalet arayışına girişmişti. Bu arada şehrin Shredder'ın torunu tarafından yönetildiğini de belirtelim.

Çizgi romanı okumayanlar için hayatta kalan kaplumbağanın adını açıklamayacağız ancak kendisi zaman zaman kardeşlerinin hayatta olduğuna inandığı halüsinasyonlar görmekteydi. Doug Rosen, bu halüsinasyonlar ve flashbackler sayesinde diğer karakterlerin oynanabilir hale gelebileceğini söyledi. Ancak şimdilik bu oynanış detayları kesinleşmiş değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Karanlık bir Ninja Kaplumbağalar oyunu geliştiriliyor