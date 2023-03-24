God of War tarzında karanlık bir Ninja Kaplumbağalar oyunu geliştiriliyor

- Beklenmedik tarzda Ninja Kaplumbağalar oyunu geliyor
- Ninja Kaplumbağalar oyunu nasıl olacak?
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Beklenmedik tarzda Ninja Kaplumbağalar oyunu geliyor
Ninja Kaplumbağalar’ın haklarını elinde tutan Paramount Global’in oyunlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Doug Rosen'e göre 2020 yılında çıkan The Last Ronin çizgi romanı, geliştirilen yeni oyuna uyarlanacak. The Last Ronin’de bildiğimiz eğlenceli ve renkli bir Ninja Kaplumbağalar hikayesinden ziyada daha karanlık bir hikaye işleniyor. Rosen, Last Ronin video oyunu uyarlamasının adı açıklanmayan bir stüdyo tarafından geliştirildiğini ve muhtemelen piyasaya sürülmesine "birkaç yıl" olduğunu söyledi.
(Yazının devamında kritik öneme sahip spoiler yoktur.)
Ninja Kaplumbağalar oyunu nasıl olacak?
Beş sayılık The Last Ronin çizgi romanında hayatta sadece tek kaplumbağa kalmıştı. Splinter dahil geri kalanların tamamı Foot Clan tarafından yok edilmişti, ayakta kalan kaplumbağa ise savaşın harap ettiği New York şehrinde adalet arayışına girişmişti. Bu arada şehrin Shredder'ın torunu tarafından yönetildiğini de belirtelim.
Çizgi romanı okumayanlar için hayatta kalan kaplumbağanın adını açıklamayacağız ancak kendisi zaman zaman kardeşlerinin hayatta olduğuna inandığı halüsinasyonlar görmekteydi. Doug Rosen, bu halüsinasyonlar ve flashbackler sayesinde diğer karakterlerin oynanabilir hale gelebileceğini söyledi. Ancak şimdilik bu oynanış detayları kesinleşmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)