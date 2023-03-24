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    God of War tarzında karanlık bir Ninja Kaplumbağalar oyunu geliştiriliyor

    Ninja Kaplumbağalar’a dayalı yeni bir oyunun geliştirilme aşamasında olduğu ancak bu oyunun uyarlandığı kaynak nedeniyle çok daha olgun ve karanlık bir tarza sahip olacağı açıklandı.
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    Karanlık bir Ninja Kaplumbağalar oyunu geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Ninja Kaplumbağalar (Teenage Mutant Ninja Turtles), oyunları ile olmasa da çizgi film ve çizgi romanlarıyla geniş kitleler tarafından seviliyor. Yapılan sinema filmleri ortalama bir seviyede olsa da yapılan bir duyuru ile Ninja Kaplumbağalar’ın öncekilerden çok daha farklı bir tarzda yeni bir oyununun geliştirilme aşamasında olduğu söylendi. 

    Beklenmedik tarzda Ninja Kaplumbağalar oyunu geliyor

    Ninja Kaplumbağalar’ın haklarını elinde tutan Paramount Global’in oyunlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Doug Rosen'e göre 2020 yılında çıkan The Last Ronin çizgi romanı, geliştirilen yeni oyuna uyarlanacak. The Last Ronin’de bildiğimiz eğlenceli ve renkli bir Ninja Kaplumbağalar hikayesinden ziyada daha karanlık bir hikaye işleniyor. Rosen, Last Ronin video oyunu uyarlamasının adı açıklanmayan bir stüdyo tarafından geliştirildiğini ve muhtemelen piyasaya sürülmesine "birkaç yıl" olduğunu söyledi.

    (Yazının devamında kritik öneme sahip spoiler yoktur.)

    Ninja Kaplumbağalar oyunu nasıl olacak?

    Karanlık bir Ninja Kaplumbağalar oyunu geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    The Last Ronin uyarlaması Ninja Kaplumbağalar oyunu, tek bir kaplumbağanın hayatta kaldığı diğerlerinin ise öldüğü bir gelecekte geçecek. Rosen, yaptığı açıklamada oyunun üçüncü şahıs aksiyon RPG türünde, AAA kalitesinde ve genel olarak son God of War oyunları tarzında olacağı söyledi.

    Beş sayılık The Last Ronin çizgi romanında hayatta sadece tek kaplumbağa kalmıştı. Splinter dahil geri kalanların tamamı Foot Clan tarafından yok edilmişti, ayakta kalan kaplumbağa ise savaşın harap ettiği New York şehrinde adalet arayışına girişmişti. Bu arada şehrin Shredder'ın torunu tarafından yönetildiğini de belirtelim.

    Çizgi romanı okumayanlar için hayatta kalan kaplumbağanın adını açıklamayacağız ancak kendisi zaman zaman kardeşlerinin hayatta olduğuna inandığı halüsinasyonlar görmekteydi. Doug Rosen, bu halüsinasyonlar ve flashbackler sayesinde diğer karakterlerin oynanabilir hale gelebileceğini söyledi. Ancak şimdilik bu oynanış detayları kesinleşmiş değil.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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