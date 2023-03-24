Counter Strike 2 daha çıkmadan korsana yenik düştü!

Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce Valve, aniden belirli sayıda deneyimli Counter-Strike: Global Offensive oyuncusuyla sınırlı bir Counter-Strike 2 beta sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni Counter Strike 2, CS:GO için ücretsiz bir güncelleme olacak ve oyunda birçok şeyi değiştirecek. Henüz test sürecinde olmasına rağmen oyun bir şekilde interente sızdırılmış durumda.

Counter Strike 2 torrent olarak sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Counter-Strike 2 beta sürümünün internete sızdığını ve insanların tek başına, botlarla birlikte Counter Strike 2’yi oynayabildiği belirtiliyor. Görünüşe göre Valve’in sınırlı sayıda olduğu belirttiği test grubundan birisi oyunun dosyalarını paylaşmış. Counter-Strike 2 elbette çevrimiçi oynanması amaçlanarak geliştirilse de yeni özelliklerin yaz aylarına kadar sunulması beklenmiyordu. Şimdi ise bu özellikler sızan Counter Strike 2 beta denenebilir durumda.

Counter Strike 2 duyuruldu! İşte tüm detaylar ve çıkış tarihi 1 gün önce eklendi

Counter Strike 2, Valve’e göre serinin tarihindeki en büyük teknik gelişme. Oyunun teknik tarafının yanında yeni Source 2 motorunun kazanımları da büyük. Counter Strike 2 ile birlikte görsel olarak modern bir hale gelecek olan CS:GO’da haritaların yanı sıra görsel efektlerin tamamı da değişiyor. Oyundaki harita değişiklikleri Dust II gibi klasik haritalarda görsel düzeyde olacak ve çok fazla değişiklik olmayacak. Nuke, Overpass gibi haritalarda ise değişimin boyutu daha büyük olacak. Tüm ayrıntılara hemen üstteki haberden ulaşabilirsiniz.

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