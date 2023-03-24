Counter Strike 2 daha çıkmadan korsana yenik düştü!

Counter Strike 2 torrent olarak sızdırıldı
Counter Strike 2, Valve’e göre serinin tarihindeki en büyük teknik gelişme. Oyunun teknik tarafının yanında yeni Source 2 motorunun kazanımları da büyük. Counter Strike 2 ile birlikte görsel olarak modern bir hale gelecek olan CS:GO’da haritaların yanı sıra görsel efektlerin tamamı da değişiyor. Oyundaki harita değişiklikleri Dust II gibi klasik haritalarda görsel düzeyde olacak ve çok fazla değişiklik olmayacak. Nuke, Overpass gibi haritalarda ise değişimin boyutu daha büyük olacak. Tüm ayrıntılara hemen üstteki haberden ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)