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    Counter Strike 2 daha çıkmadan korsana yenik düştü!

    Valve, geçtiğimiz günlerde Counter Strike 2 duyurusunu gerçekleştirmişti. Yeni oyun motoru ve birçok yenilikle gelen oyun daha ilk günden torrent camiasına yenik düşmüş durumda.
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    Counter Strike 2 çıkmadan korsana yenik düştü Tam Boyutta Gör
    Birkaç gün önce Valve, aniden belirli sayıda deneyimli Counter-Strike: Global Offensive oyuncusuyla sınırlı bir Counter-Strike 2 beta sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni Counter Strike 2, CS:GO için ücretsiz bir güncelleme olacak ve oyunda birçok şeyi değiştirecek. Henüz test sürecinde olmasına rağmen oyun bir şekilde interente sızdırılmış durumda.

    Counter Strike 2 torrent olarak sızdırıldı

    Counter Strike 2 çıkmadan korsana yenik düştü Tam Boyutta Gör
    Counter-Strike 2 beta sürümünün internete sızdığını ve insanların tek başına, botlarla birlikte Counter Strike 2’yi oynayabildiği belirtiliyor. Görünüşe göre Valve’in sınırlı sayıda olduğu belirttiği test grubundan birisi oyunun dosyalarını paylaşmış. Counter-Strike 2 elbette çevrimiçi oynanması amaçlanarak geliştirilse de yeni özelliklerin yaz aylarına kadar sunulması beklenmiyordu. Şimdi ise bu özellikler sızan Counter Strike 2 beta denenebilir durumda.

    Counter Strike 2, Valve’e göre serinin tarihindeki en büyük teknik gelişme. Oyunun teknik tarafının yanında yeni Source 2 motorunun kazanımları da büyük. Counter Strike 2 ile birlikte görsel olarak modern bir hale gelecek olan CS:GO’da haritaların yanı sıra görsel efektlerin tamamı da değişiyor. Oyundaki harita değişiklikleri Dust II gibi klasik haritalarda görsel düzeyde olacak ve çok fazla değişiklik olmayacak. Nuke, Overpass gibi haritalarda ise değişimin boyutu daha büyük olacak. Tüm ayrıntılara hemen üstteki haberden ulaşabilirsiniz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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