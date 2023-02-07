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    Kargo firmaları deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacağını duyurdu

    Türkiye, Kahramanmaraş ve çevre illeri derinden etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Kargo şirketleri, bu illere yönelik yardım malzemelerini ücretsiz ulaştıracak.
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    Kargo şirketleri deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak
    Türkiye, son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu. AFAD ve Kızılay tarafından deprem bölgelerinde en çok ihtiyaç duyulan malzeme ve eşyaların listesini oluşturuldu. MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo ve PTT bu yardımları ücretsiz olarak ulaştıracaklarını duyurdu.

    MNG Kargo, depremden etkilenen illere ücretsiz ulaştırmak üzere tüm şubelerden ürün kabul ediliyor. Kızılay ile koordineli olarak, deprem bölgesine ulaştırılacak ihtiyaç ürünleri için tırlar tahsis edilerek lojistik destek sağlanıyor. Yeni/kullanılmamış olması gereken ihtiraç ürünlerinin listesi şöyle: Battaniye, mont, bot, bere, eldiven, çocuklar için kışlık giysi, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen malzemesi ve powerbank.

    Yurtiçi Kargo, oluşturulan ihtiyaç listesindeki ürünleri deprem bölgelerine ücretsiz olarak taşıyacak. Yardım amacıyla gönderilecek ürünlerin sıfır yani kullanılmamış olması isteniyor. Yardım listesinde şu ürünler yer alıyor: Eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, temizlik hijyen malzemesi, battaniye, powerbank, konserve, çocuk bezi ve çocuk maması.

    Aras Kargo da yardıma ihtiyacı olan şehirler listesinde yer alan illere ulaştırılmak üzere gönderilen yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacak. AFAD ile koordineli şekilde çalışan ve sıfır ürünlerin gönderilmesini isteyen şirketin listesinde de aşağıdaki ürünler yer alıyor:

    PTT de resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada deprem bölgelerine yönelik yardımları ücretsiz olarak ulaştıracağını duyurdu. Açıklamada, "Size en yakın PTT iş yerlerimize gelerek ihtiyaç listesinde belirtilen bireysel yardım malzemelerini ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

    Deprem bölgelerine yönelik yardımları ücretsiz ulaştıracak kargo şirketleri arasında Sürat Kargo da var. Kızılay tarafından verilen ihtiyaç listesini temel alan şirket, aşağıdaki listede yer alan gönderileri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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