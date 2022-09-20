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    Karınları bandajlı, ellerinde iPhone 14 var: Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı

    Karın bölgelerindeki kanlı bandajlarla, her biri yeni bir iPhone 14 tutan üç kişiyi gösteren fotoğraf Tayland'da ortalığı karıştırdı.                            
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    Karınları bandajlı, ellerinde iPhone 14 var
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    Tayland Kızılhaç Organ Bağış Merkezi genel müdürü Sophon Mekton, karınlarında kanlı bandajlarla yeni bir iPhone 14 almak için böbreklerini sattığı iddia edilen üç kişiyi gösteren fotoğrafa tepki gösterdi.

    Mekton, Tayland'da organ kaçakçılığının yasa dışı olduğu konusunda insanları uyardı ve viral olup sosyal medyada hızla dolaşan fotoğrafı kınadı. Ayrıca konuyla ilgli olarak da: "Bu yasak. Özellikle iPhone almak için para karşılığında organ satmayı teklif etmek uygun değil. Bu ahlaki açıdan yanlış ve etik dışı." ifadelerini kullandı.

    Çin'de yeni bir iPhone için böbreğini satanlar olmuştu

    Fotoğrafın Laos'ta bulunan bir Vietnam güzellik kliniğinde şaka amaçlı çekildiği belirtiliyor. Doktorlar fotoğrafı, gençlerin iPhone 14 almak için böbrek satma fikrinden etkilenmemeleri adına geniş kitlelere duyurdular. Fotoğrafı çekenler ise bu mizansenle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

    Karınları bandajlı, ellerinde iPhone 14 var
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    Hatırlatacak olursak, Çin'de yeni bir iPhone almak için insanların böbreklerini sattıkları pek çok vaka yaşandı. Bu kişilerden bazıları böbrek yetmezliğinden muzdarip durumda. Öte yandan bazı kaynaklarda, poz veren kişilerin ellerindeki cihazların iPhone 13 olduğu belirtilmiş.

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    M
    makine26 19 saat önce

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