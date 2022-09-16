iPhone 14 Çin sokaklarında işportaya düştü: Bavullara doldurup satıyorlar

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Apple'ın büyük gürültü koparan iPhone 14 serisi telefonları bugün itibarıyla satışa sunuldu. Cupertinolu şirketin çıkardığı yeni modeller her yıl olduğu gibi bu yıl da tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Hal böyle olunca karaborsacılar da hemen mesaiye başladı.

iPhone 14 ön sipariş satışı Türkiye'de başladı 11 sa. önce eklendi

Çin basını oldukça ilgi çekici bazı fotoğraflar paylaştı. Yayınlanan görüntüler iPhone 14'le dolu bir bavulla kaldırımda oturan genç bir adamı gösteriyor. Fotoğrafın Shenzhen'deki resmi Apple Store mağazasının yakınında çekildiğini belirtelim.

Fazladan para kazanmak için yol kenarına tezgah kuran satıcının bavulunda en az 30 adet iPhone 14 var. Söz konusu cihazların toplam maliyeti 35 bin dolar (Çin'de 1.150 dolardan başlıyor). Aynı zamanda bavulda sadece Pro modellerinin yer aldığını görüyoruz.

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İnanılmaz yüksek ekstra ücret talep ediliyor

Çinli karaborsacılar tüm stokların oldukça hızlı bir şekilde tükendiği mağazalara yakın yerleri tercih ediyor ve cihazları perakende satış fiyatının çok üzerinde rakamlara satıyorlar. Resmi satış noktalarında telefonların tükenmiş olması da işlerini kolaylaştırmış durumda.

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Şu anda Çin'de 1 TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max için talep edilen ekstra ücret 600 dolara kadar çıkıyor. Vurguncular, 128 GB'lık temel sürüm için ise daha insaflı davranarak 200 dolar fazla para istiyorlar. Resmi Apple Store'ların deyim yerindeyse yağmalanması nedeniyle bu iş modeli Çin sokaklarında gayet başarılı bir şekilde yürütülüyor.

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iPhone 14 Çin sokaklarında işportaya düştü: Sokaklarda satıyorlar