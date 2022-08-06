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Tesla, 2004 yılında kuruluşundan ve 2008 yılında üretime başlamasından bu yana 3 milyonuncu elektrikli aracını üreterek önemli bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.

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Tesla'nın yıllık hissedar toplantısında CEO Elon Musk, Tesla'nın "son birkaç hafta içinde" 3 milyonuncu aracını teslim ettiğini açıkladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "10 yıl önce 3.000'den az araba ürettik ve şimdi 10 yıl sonra 3 milyon araba ürettik. Peki ya önümüzdeki 10 yıl? 10 yılda 100 milyonu geçmezse şaşırırım."

Şirket geçtiğimiz ay 2 milyonuncu aracını üretmişti

Daha geçtiğimiz ay Tesla, Kaliforniya'daki Fremont fabrikasının 2 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurmuştu. Şanghay, Berlin ve Teksas'ta üretimi artırmaya devam eden Gigafactory hattından bir milyon araç daha indi.

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Musk ayrıca Tesla'nın filo büyüme grafiğinin ne kadar düzgün olduğu ve potansiyel yatırımcıları etkilemek için tasarlanmış iş planı çizelgelerinden biri gibi göründüğü konusunda şaka da yaptı.

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Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobil sayısı 3 milyona ulaştı