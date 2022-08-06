Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobil sayısı 3 milyona ulaştı

Tesla, 2004 yılında kuruluşundan ve 2008 yılında üretime başlamasından bu yana 3 milyonuncu elektrikli aracını üreterek önemli bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.
Tesla'nın yıllık hissedar toplantısında CEO Elon Musk, Tesla'nın "son birkaç hafta içinde" 3 milyonuncu aracını teslim ettiğini açıkladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "10 yıl önce 3.000'den az araba ürettik ve şimdi 10 yıl sonra 3 milyon araba ürettik. Peki ya önümüzdeki 10 yıl? 10 yılda 100 milyonu geçmezse şaşırırım."
Şirket geçtiğimiz ay 2 milyonuncu aracını üretmişti
Daha geçtiğimiz ay Tesla, Kaliforniya'daki Fremont fabrikasının 2 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurmuştu. Şanghay, Berlin ve Teksas'ta üretimi artırmaya devam eden Gigafactory hattından bir milyon araç daha indi.
Musk ayrıca Tesla'nın filo büyüme grafiğinin ne kadar düzgün olduğu ve potansiyel yatırımcıları etkilemek için tasarlanmış iş planı çizelgelerinden biri gibi göründüğü konusunda şaka da yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.
Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄
Çok güzel yaw