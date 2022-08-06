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    Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobil sayısı 3 milyona ulaştı

    Elon Musk'ın şirketi Tesla, 2004'teki başlangıcından bu yana 3 milyonuncu elektrikli otomobilini yakın zamanda ürettiğini duyurdu.                               
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    Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobil sayısı 3 milyona ulaştı
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    Tesla, 2004 yılında kuruluşundan ve 2008 yılında üretime başlamasından bu yana 3 milyonuncu elektrikli aracını üreterek önemli bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.

    Tesla'nın yıllık hissedar toplantısında CEO Elon Musk, Tesla'nın "son birkaç hafta içinde" 3 milyonuncu aracını teslim ettiğini açıkladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "10 yıl önce 3.000'den az araba ürettik ve şimdi 10 yıl sonra 3 milyon araba ürettik. Peki ya önümüzdeki 10 yıl? 10 yılda 100 milyonu geçmezse şaşırırım."

    Şirket geçtiğimiz ay 2 milyonuncu aracını üretmişti

    Daha geçtiğimiz ay Tesla, Kaliforniya'daki Fremont fabrikasının 2 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurmuştu. Şanghay, Berlin ve Teksas'ta üretimi artırmaya devam eden Gigafactory hattından bir milyon araç daha indi.

    Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobil sayısı 3 milyona ulaştı
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    Musk ayrıca Tesla'nın filo büyüme grafiğinin ne kadar düzgün olduğu ve potansiyel yatırımcıları etkilemek için tasarlanmış iş planı çizelgelerinden biri gibi göründüğü konusunda şaka da yaptı.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 2 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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