Karsan ve ASELSAN'dan anlaşma: e-JEST, ASELSAN'ın elektrikli çekiş sistemiyle üretilecek

Tam Boyutta Gör Karsan ve ASELSAN, modern ve çevreci ulaşıma yönelik yeni bir iş birliği için düğmeye bastı. İş birliği kapsamında Karsan, elektrikli e-JEST minibüsünü ASELSAN çekiş sistemi ile donatılmış olarak üretecek. Karsan e-JEST'te normalde BMW kaynaklı motor ve bataryalar kullanılıyor.

Karsan'dan bugün konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"KARSAN ile ASELSAN arasında, e-JEST elektrikli minibüslerinin ASELSAN elektrikli çekiş sistemi bileşenleri kullanılarak üretilmesine ve ASELSAN'a satışına ilişkin anlaşmaya varılmış olup 12.599.199,80 EURO tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, son araç teslimatı süresi (20) yirmi aydır."

Anlaşma kapsamında üretilecek Karsan e-JEST minibüslerde yerli elektrikli çekiş sistemi olarak 65 kWsa kapasiteye sahip batarya, 70 kW'lık elektrik motoru, motor sürücüsü, araç kontrol bilgisayarı, sürücü görüntüleme paneli ve şarj kontrol ünitesi yer alacak.

Bataryayı ASPİLSAN üretecek

Tam bağımsız tedarik zinciri ekosistemi için batarya sistemi de ülkemizin akü, batarya ve pil ihtiyacını karşılayan ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek. Aşağı açılır kayar camın yer aldığı e-JEST versiyonu, sağladığı konfor ile yine ön plana çıkacak. İki adedi katlanır olmak üzere toplamda 12 adet koltuk sayısına sahip olacak Karsan e-JEST’ler, ASELSAN hızlı şarj altyapısı ile yaklaşık bir saatte şarj olacak.

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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, üretilecek elektrikli araçlar için şu değerlendirmede bulundu:

“ASELSAN mühendislerinin milli imkanlarla geliştirdiği teknolojiler ülkemizin gerekli gördüğü her alanda yetkin ürünlere dönüşüyor. Askeri alanda kendini ispat etmiş bir şirket olarak, komuta-kontrol, güç elektroniği, motor kontrol ve görev bilgisayar sistemleri gibi konularda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimlerimizi elektrikli araç sektörüne aktardık. Yerli ve milli elektrikli araç sistemlerinin yaygınlaşarak ülkemizde bu konuda bir ekosistemin oluşması için çalışıyoruz. Bunun için bizleri Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) ile teşvik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.”

ASELSAN ile yaptıkları anlaşmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan KARSAN CEO’su Okan Baş,

“KARSAN olarak tüm proje ve iş birliklerimizle geleceğin teknolojilerine öncülük ediyor, toplu ulaşım alanındaki çözümlerimizi bu bakış açısıyla şekillendiriyoruz. Avrupa’nın farklı ülkelerinde yüzde 100 elektrikli araçlarımızla hizmet vererek ülkemizi temsil ediyoruz. Şimdi de Avrupa’da elektrikli minibüs pazarının iki yıldır üst üste lideri olan Karsan e-JEST modelimizin ASELSAN çekiş sistemi ile donatılmış yeni versiyonunu üretiyoruz. Türkiye’de modern ulaşım dönüşümü anlamında, böylesine örnek bir çalışmaya imza attığımız için son derece gururluyuz. Bu adımımızın; benzer iş birlikleri için emsal teşkil edeceğine inanıyorum” dedi.

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Karsan ve ASELSAN'dan yerli elektrikli minibüs anlaşması