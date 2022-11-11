Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Karsan ve ASELSAN'dan anlaşma: e-JEST, ASELSAN'ın elektrikli çekiş sistemiyle üretilecek

    Karsan ve ASELSAN, e-JEST elektrikli minibüslerin ASELSAN elektrikli çekiş sistemi bileşenleri kullanılarak üretilmesine ve ASELSAN'a satışına ilişkin 12.6 milyon euroluk sözleşme imzaladı.
    1
    Karsan ve ASELSAN'dan yerli elektrikli minibüs anlaşması Tam Boyutta Gör
    Karsan ve ASELSAN, modern ve çevreci ulaşıma yönelik yeni bir iş birliği için düğmeye bastı. İş birliği kapsamında Karsan, elektrikli e-JEST minibüsünü ASELSAN çekiş sistemi ile donatılmış olarak üretecek. Karsan e-JEST'te normalde BMW kaynaklı motor ve bataryalar kullanılıyor.

    Karsan'dan bugün konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

    "KARSAN ile ASELSAN arasında, e-JEST elektrikli minibüslerinin ASELSAN elektrikli çekiş sistemi bileşenleri kullanılarak üretilmesine ve ASELSAN'a satışına ilişkin anlaşmaya varılmış olup 12.599.199,80 EURO tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, son araç teslimatı süresi (20) yirmi aydır."

    Anlaşma kapsamında üretilecek Karsan e-JEST minibüslerde yerli elektrikli çekiş sistemi olarak 65 kWsa kapasiteye sahip batarya, 70 kW'lık elektrik motoru, motor sürücüsü, araç kontrol bilgisayarı, sürücü görüntüleme paneli ve şarj kontrol ünitesi yer alacak.

    Bataryayı ASPİLSAN üretecek

    Karsan ve ASELSAN'dan yerli elektrikli minibüs anlaşması
    Tam bağımsız tedarik zinciri ekosistemi için batarya sistemi de ülkemizin akü, batarya ve pil ihtiyacını karşılayan ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek.  Aşağı açılır kayar camın yer aldığı e-JEST versiyonu, sağladığı konfor ile yine ön plana çıkacak. İki adedi katlanır olmak üzere toplamda 12 adet koltuk sayısına sahip olacak Karsan e-JEST’ler, ASELSAN hızlı şarj altyapısı ile yaklaşık bir saatte şarj olacak.

    ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, üretilecek elektrikli araçlar için şu değerlendirmede bulundu:

    “ASELSAN mühendislerinin milli imkanlarla geliştirdiği teknolojiler ülkemizin gerekli gördüğü her alanda yetkin ürünlere dönüşüyor. Askeri alanda kendini ispat etmiş bir şirket olarak, komuta-kontrol, güç elektroniği, motor kontrol ve görev bilgisayar sistemleri gibi konularda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimlerimizi elektrikli araç sektörüne aktardık. Yerli ve milli elektrikli araç sistemlerinin yaygınlaşarak ülkemizde bu konuda bir ekosistemin oluşması için çalışıyoruz. Bunun için bizleri Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) ile teşvik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.”

    ASELSAN ile yaptıkları anlaşmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan KARSAN CEO’su Okan Baş,

    “KARSAN olarak tüm proje ve iş birliklerimizle geleceğin teknolojilerine öncülük ediyor, toplu ulaşım alanındaki çözümlerimizi bu bakış açısıyla şekillendiriyoruz. Avrupa’nın farklı ülkelerinde yüzde 100 elektrikli araçlarımızla hizmet vererek ülkemizi temsil ediyoruz. Şimdi de Avrupa’da elektrikli minibüs pazarının iki yıldır üst üste lideri olan Karsan e-JEST modelimizin ASELSAN çekiş sistemi ile donatılmış yeni versiyonunu üretiyoruz. Türkiye’de modern ulaşım dönüşümü anlamında, böylesine örnek bir çalışmaya imza attığımız için son derece gururluyuz. Bu adımımızın; benzer iş birlikleri için emsal teşkil edeceğine inanıyorum” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız