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    Karşınızda dünyanın ilk insansı robot pilotu PIBOT

    Geleceğin havacılığına robotlar etrafından şekilleniyor. Dünyanın ilk insansı robot pilotu PIBOT, uçakları yöneten yapay zeka ile insansı yetenekleri birleştiriyor.
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    Karşınızda dünyanın ilk insansı robot pilotu PIBOT Tam Boyutta Gör
    Geleceğin havacılığı da görünüşe göre otonom sistemlerin ellerinde şekillenecek. Bir grup araştırmacı dünyanın ilk insansı robot pilotunu geliştirdi. PIBOT adı verilen robot, pilot koltuğuna oturuyor ve kokpitteki düğmeler için ellerini kullanabiliyor. Robot bunun yanı sıra uçuş çizelgelerini ve acil durum protokollerini hatırlayabilmek için yapay zeka teknolojisini kullanıyor.

    Dünyanın ilk insansı robot pilotu

    Geride bıraktığımız yıllarda çok sayıda robot pilot geliştirildi. 2016 yılında DARPA'nın ALIAS sistemi bazı temel uçuş manevralarını gerçekleştirirken insan pilota eşlik etmişti. 2017 yılında ise ALIAS, simülatör kullanarak bir Boeing 737'yi indirdi. Bu başarının üstünden çok geçmeden RE2 Robotics, ABD Hava Kuvvetleri tarafından modifiye edilmemiş bir uçağı uçurmak için tasarlanmış robotik sistem CARNAC’ı geliştirmek üzere görevlendirildi. Ardından, 2019'da ROBOpilot ilk iki saatlik uçuşunu gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

    Karşınızda dünyanın ilk insansı robot pilotu PIBOT Tam Boyutta Gör
    Bu robot pilotlar ile Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki (KAIST) araştırmacılar tarafından geliştirilen robot arasındaki en önemli fark ise PIBOT'un yapay zeka teknolojisini kullanması ve insansı olması. PIBOT projesini yöneten David Hyunchul Shim, yaptığı açıklamada “İnsansı robotlar mevcut uçakların modifiye edilmesini gerektirmiyor ve otomatik uçuşlara hemen uygulanabilir. Bu nedenle son derece uygulanabilir ve pratikler.” dedi.

    Araştırmacılar, fiziksel olarak pilot koltuğuna oturacak şekilde tasarlanmanın yanı sıra, ChatGPT teknolojisini kullanmanın PIBOT'a ayrı bir avantaj sağladığını söylüyorlar. PIBOT bu sayede Jeppesen havacılık navigasyon haritalarının tamamını hatırlayabiliyor. Üstelik robot aynı zamanda elektrik gücü kaybı veya sistem arızaları gibi anormal ve acil durumlar için geçerli tüm prosedürleri içeren Quick Reference Handbook'u (QRH) da ezberlemiş durumda. Bu yeteneklerin PIBOT'un hatasız uçmasını ve çeşitli durumlara insan pilotlardan daha hızlı yanıt verebilmesini sağladığı belirtiliyor.

    Araştırmacılar PIBOT'u ve yeteneklerini şimdilik sadece simülasyonlarda test etti ancak araştırmacılar robotu yakında gerçek hayattaki bir uçakta test etmeyi planlıyorlar. PIBOT, yapısı itibariyle sadece sivil havacılıkta değil aynı zamanda askeri alanda da kullanılabilir. Projenin 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor ve bu tarihte araştırmacılar PIBOT'u hem askeri hem de sivil kullanım için ticarileştirmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/robotics/pibot-worlds-first-humanoid-robot-pilot/ https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no=30710
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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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