Gigabyte RTX 4090 Gaming Box: Dizüstü bilgisayara takılan devasa güç

Tam Boyutta Gör Gigabyte, sıvı soğutmayla desteklenen RTX 4090 ekran kartını içeren dizüstü bilgisayarlar için yeni bir ekran kartı kutusu piyasaya sürdü. Aorus RTX 4090 Gaming Box olarak adlandırılan kutu, ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarını piyasanın en güçlü oyun makinelerine dönüştürüyor. Bu dönüşüm için kutu, GPU'yu dizüstü bilgisayarınıza bağlamak için Thunderbolt 3 /4 bağlantısının yanı sıra ek USB bağlantı noktaları ve video çıkış bağlantılarına sahip.

Aorus RTX 4090 Gaming Box

Tam Boyutta Gör Gigabyte'ın Aorus Gaming Box'ının kalbinde, GPU, bellek ve güç dağıtım sistemini soğutan Aorus Waterforce 240mm AIO soğutma çözümünü barındırıyor. Gigabyte, bariz nedenlerden dolayı bu sihirli kutunun içerisinde modifiye edilmiş bir Aorus RTX 4090 Xtreme Waterforce konumlandırmış. Öte yandan kutunun kendisi 189 x 302 x 172mm boyutlarında ve 5.1 kilogram ağırlığında. Kutuya güç veren 850W güç kaynağı ise yüzde 90 verimlilik derecesine sahip.

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Aorus RTX 4090 Gaming Box’ın bağlantı noktalarında ise Thunderbolt 3 type-C, Ethernet, üç adet USB 3.2 Gen 1 (Type-A x2, Type-C x1), üç adet Displayport 1.4a ve bir adet HDMI 2.1a bulunuyor. Gigabyte, yeni Aorus RTX 4090 Gaming Box için herhangi bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi paylaşmadı. Ancak firma, ürünün çok yakında satışa sunulacağını belirtti.

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