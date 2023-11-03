Yeni Maymunlar Cehennemi’nden harika fragman: Kingdom of the Planet of the Apes

- Kingdom of the Planet of the Apes’ten ilk fragman
- Kingdom of the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Krallık) vizyon tarihi ne zaman?
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Kingdom of the Planet of the Apes’ten ilk fragman
Önceki filmlerde maymunların lideri olarak gördüğümüz Sezar’ın ölüşüyle birlikte Kingdom of the Planet of the Apes, onun hükümdarlığının birkaç yıl sonrasında geçecek. Kingdom of the Planet of the Apes veya Maymunlar Cehennemi: Krallık, izleyicilere artık maymunların baskın tür olduğunu, insanların ise gölgelerde yaşamak zorundaolduğunu gösterecek.
Yeni film Wes Ball (The Maze Runner üçlemesi) tarafından yönetiliyor ve oyuncu kadrosunda Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy yer alıyor.
Kingdom of the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Krallık) vizyon tarihi ne zaman?
Kingdom of the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Krallık), 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek.
Pierre Boulle'un romanından uyarlanan seri dünya çapında 1.7 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etti. Orijinal seri 1968 ve 2001 yılları arasında gösterime giren altı filmden oluşuyordu. Aradan geçen on yılın ardından seri yeniden başlatıldı ve "Rise of the Planet of the Apes" 2011 yılında gösterime girdi. Bunu 2014'te "Dawn of the Planet of the Apes" ve 2017'de "War for the Planet of the Apes" takip etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.