Yeni Maymunlar Cehennemi’nden harika fragman: Kingdom of the Planet of the Apes

Tam Boyutta Gör 20th Century Studios'un 2017 yapımı War for the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Savaş) birkaç yıl sonrasını konu alan Kingdom of the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Krallık) için ilk fragman yayınlandı. Fragman, artık maymunların tam anlamıyla baskın bir tür olduğunu gözler önüne seriyor ve görsel efektler bu filmde de muazzam görünüyor.

Kingdom of the Planet of the Apes’ten ilk fragman

Önceki filmlerde maymunların lideri olarak gördüğümüz Sezar’ın ölüşüyle birlikte Kingdom of the Planet of the Apes, onun hükümdarlığının birkaç yıl sonrasında geçecek. Kingdom of the Planet of the Apes veya Maymunlar Cehennemi: Krallık, izleyicilere artık maymunların baskın tür olduğunu, insanların ise gölgelerde yaşamak zorundaolduğunu gösterecek.

Tam Boyutta Gör Fragmanda yeni bir tiran maymun, kendi imparatorluğunu kurmaya başladığında, genç bir maymun hem maymunlar hem de insanlar için geleceği belirleyecek seçimler yapacağı bir yolculuğa çıkıyor gibi görünüyor. Bu genç maymun ise Caesar’ın oğlu Cornelius’tan başkası değil.

Yeni film Wes Ball (The Maze Runner üçlemesi) tarafından yönetiliyor ve oyuncu kadrosunda Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy yer alıyor.

Kingdom of the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Krallık) vizyon tarihi ne zaman?

Kingdom of the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Krallık), 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek.

Pierre Boulle'un romanından uyarlanan seri dünya çapında 1.7 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etti. Orijinal seri 1968 ve 2001 yılları arasında gösterime giren altı filmden oluşuyordu. Aradan geçen on yılın ardından seri yeniden başlatıldı ve "Rise of the Planet of the Apes" 2011 yılında gösterime girdi. Bunu 2014'te "Dawn of the Planet of the Apes" ve 2017'de "War for the Planet of the Apes" takip etti.

