TCL Breeva Pro 400 Premium hava temizleyici: Fiyat/Performans canavarı

Tam Boyutta Gör Gelişen sanayi ve yüksek teknoloji her ne kadar hayatı kolaylaştırsa da artan hava kirliliği gizli bir tehdit olmaya devam ediyor. Hava kalitesinin düşmesiyle birlikte astım, koah hatta kanser vakalarında artış görülüyor. Bu noktada hava temizleyici ürünler devreye giriyor ve TCL Breeva Pro 400 Premium, almış olduğu tasarım ödülüyle dikkat çekiyor.

Daha çok TV ürünleriyle tanınan TCL, tüketici elektroniğinin neredeyse her noktasında bulunan bir firma. TV’lerden robot süpürgelere uzanan geniş ürün yelpazesine bir süre önce ise Breeva Pro 400 Premium hava temizleme aracını ekleyen TCL, temiz bir ev ortamı vadediyor.

IF tasarım ödüllü

Tam Boyutta Gör TCL Breeva Pro 400 Premium, her eve uyum sağlayacak şekilde dizayn edilen minimalist bir tasarıma sahip, kaldı ki bu şık görüntü IF 2022 tasarım ödülüne de layık görülmüş durumda. Tasarımın çekiciliği bir yana, Breeva Pro 400 Premium yetenekleri bakımından da güçlü özelliklere sahip. Ürün, 42 metrekareye kadar bir kapsama alanı sunarken ve bu alan içerisinde saniyede 400 metreküp CADR (Temiz Hava Dağıtım Hızı) seviyesinde arındırma yapabiliyor.

Breeva Pro 400 Premium, yüksek performanslı filtreleme sistemi sayesinde yüzde 99,97 oranlar havadaki alerjenleri, partikülleri ve diğer kirliliğe yol açan maddeleri yakalayabiliyor. TCL bu yüksek performansı 5 katmanlı filtreleme ile elde diyor ve anyon teknolojisi ile de toplanan partiküller yok ediliyor.

Yüksek filtreleme performansı

Tam Boyutta Gör Filtrelerden bahsetmişken, TCL bu cihazda Antibakteriyel Filtrasyon Sistemini kullanıyor. Cihaz ilk fazda yıkanabilir bir ön filtre kullanıyor. İkinci adımda H13 HEPA standardında filtreye yer veren ürün ardından ise aktif karbon filtre, breeva Shild Anyon ve UV-C sterilizasyon uygulamalarıyla yüksek oranda temizleme elde ediyor.

Üründe yer alan H13 HEPA filtresi 7/24 sürekli kullanımda 4 aylık (2880 saat) gibi uzun bir kullanım sunuyor. Diğer hava temizleyicilerde olduğu gibi bu filtrenin de belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte bu HEPA filtre, hava kalitesinin artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Evcil hayvan tüyleri, akarlar, polen, mikroplar, organik bileşenler, koku, duman ve zararlı gazlar bu HEPA filtresi ile toplanıyor.

Tam Boyutta Gör Ardından ise yüksek voltajlı iyonizasyona sahip Anyon teknolojisi ile kullanıcıları toksinlerden ve tozdan korumak için havadaki çok küçük parçacıkları toplayarak bertaraf ediyor. Breeva Pro 400 Premium’un bir diğer filtreleme yöntemi olan UV ışınları da yine sterilizasyon için bakteri ve mikroorganizmaların DNA ve RNA’sını yok ediyor.

TCL Breeva Pro 400 Premium esasında akıllı bir ürün diyebiliriz. Ürün, üzerinde yer alan lazer toz sensörü ve VOC sensörü sayesinde iç hava kalitesini ölçüyor. Bu sayede havadaki partiküller, uçucu organikler, örneğin sigara dumanı ve evcil hayvan kokusu tespit ediliyor. Bu zararlı bileşenler otomatik mod sayesinde mevcut filtreler ile doğrudan toplanıyor.

Ayarlanabilir kullanım

Tam Boyutta Gör Breeva Pro 400 Premium, farklı kullanım senaryoları için de gerekli özelliklerle donatılmış durumda. Cihaz üzerinde yer alan fan ikonu sayesinde fan hızı 1 ila 3 kademe arasında değiştirilebiliyor. Benzer şekilde saat ikonu ile de 1 ila 8 saat arasında çalışama süreleri elde edilebiliyor. Üründe çocuk kilidi de bulunduğunu belirtelim.

Bu arada yine ürünün kontrol panelinde yer alan filtre ikonu, Breeva Pro 400 Premium’un filtre ömrünü gösteriyor. Bu simge kırmızıya döndüğünde filtreyi değiştirmek gerekiyor. Kontrol panelindeki yaprak sembolü ise ortamın hava kalitesini gösteriyor. Beyaz ışık; iyi, sarı ışık; orta, kırmızı ışık ise kötü hava kalitesini işaret ediyor.

Uygulama ve sesli asistan desteği

Tam Boyutta Gör TCL Breeva Pro 400 Premium, Wi-Fi ağına da güç düğmesine 3 saniye basılı tutulduğunda bağlanabiliyor. Bu sayede telefonunuza kurduğunuz TCL Home uygulaması ile ağ üzerinden Breeva Pro 400 Premium’u kontrol etmek mümkün oluyor.

Uygulama üzerinden ortamın hava kalitesinin durumu anlık olarak görülebiliyor. Aynı zamanda uygulama üzerinden cihaz kapatıp açılabiliyor, filtrenin kalan kullanım süresi görülebiliyor ve fan hız ayarı yapılabiliyor. Yine uygulama sayesinde UV-C ve Anyon özellikleri de açıp kapatılabiliyor. Öte yandan Breeva Pro 400 Premium’un yazılım güncellemelerinin de TCL Home uygulaması aracılığıyla yapıldığını belirtelim.

TCL Breeva Pro 400 Premium, ses konusunda da oldukça başarılı bir cihaz. Ses düzeyi en düşük 26 dB, en yüksek ise 52 dB seviyesine çıkıyor. En düşük seviye fısıltı altı bir gürültü oluşturuyor. Ek olarak TCL Home uygulamasının yanı sıra ürün Alexa ve Google Asistan ile de entegre bir şekilde çalışabiliyor.

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