TCL Breeva Pro 400 Premium hava temizleyici: Fiyat/Performans canavarı

- IF tasarım ödüllü
- Yüksek filtreleme performansı
- Ayarlanabilir kullanım
- Uygulama ve sesli asistan desteği
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Daha çok TV ürünleriyle tanınan TCL, tüketici elektroniğinin neredeyse her noktasında bulunan bir firma. TV’lerden robot süpürgelere uzanan geniş ürün yelpazesine bir süre önce ise Breeva Pro 400 Premium hava temizleme aracını ekleyen TCL, temiz bir ev ortamı vadediyor.
IF tasarım ödüllü
Breeva Pro 400 Premium, yüksek performanslı filtreleme sistemi sayesinde yüzde 99,97 oranlar havadaki alerjenleri, partikülleri ve diğer kirliliğe yol açan maddeleri yakalayabiliyor. TCL bu yüksek performansı 5 katmanlı filtreleme ile elde diyor ve anyon teknolojisi ile de toplanan partiküller yok ediliyor.
Yüksek filtreleme performansı
Üründe yer alan H13 HEPA filtresi 7/24 sürekli kullanımda 4 aylık (2880 saat) gibi uzun bir kullanım sunuyor. Diğer hava temizleyicilerde olduğu gibi bu filtrenin de belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte bu HEPA filtre, hava kalitesinin artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Evcil hayvan tüyleri, akarlar, polen, mikroplar, organik bileşenler, koku, duman ve zararlı gazlar bu HEPA filtresi ile toplanıyor.
TCL Breeva Pro 400 Premium esasında akıllı bir ürün diyebiliriz. Ürün, üzerinde yer alan lazer toz sensörü ve VOC sensörü sayesinde iç hava kalitesini ölçüyor. Bu sayede havadaki partiküller, uçucu organikler, örneğin sigara dumanı ve evcil hayvan kokusu tespit ediliyor. Bu zararlı bileşenler otomatik mod sayesinde mevcut filtreler ile doğrudan toplanıyor.
Ayarlanabilir kullanım
Bu arada yine ürünün kontrol panelinde yer alan filtre ikonu, Breeva Pro 400 Premium’un filtre ömrünü gösteriyor. Bu simge kırmızıya döndüğünde filtreyi değiştirmek gerekiyor. Kontrol panelindeki yaprak sembolü ise ortamın hava kalitesini gösteriyor. Beyaz ışık; iyi, sarı ışık; orta, kırmızı ışık ise kötü hava kalitesini işaret ediyor.
Uygulama ve sesli asistan desteği
Uygulama üzerinden ortamın hava kalitesinin durumu anlık olarak görülebiliyor. Aynı zamanda uygulama üzerinden cihaz kapatıp açılabiliyor, filtrenin kalan kullanım süresi görülebiliyor ve fan hız ayarı yapılabiliyor. Yine uygulama sayesinde UV-C ve Anyon özellikleri de açıp kapatılabiliyor. Öte yandan Breeva Pro 400 Premium’un yazılım güncellemelerinin de TCL Home uygulaması aracılığıyla yapıldığını belirtelim.
TCL Breeva Pro 400 Premium, ses konusunda da oldukça başarılı bir cihaz. Ses düzeyi en düşük 26 dB, en yüksek ise 52 dB seviyesine çıkıyor. En düşük seviye fısıltı altı bir gürültü oluşturuyor. Ek olarak TCL Home uygulamasının yanı sıra ürün Alexa ve Google Asistan ile de entegre bir şekilde çalışabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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