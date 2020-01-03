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    Karşınızda Samsung Galaxy Note 10 Lite

    Galaxy Note 10 fiyatı biraz yüksek geldiyse önceki yılın donanımını başarılı bir kamera paketiyle bir araya getiren Galaxy Note 10 Lite modeli ilginizi çekebilir.
    2 hf.
    5,1b
    1
    24
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Karşınızda Samsung Galaxy Note 10 Lite
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy Note 10 serisinin yüksek fiyatı nedeniyle daha uygun fiyatlı alternatif arayan tüketiciler için hazırlanan Galaxy Note 10 Lite modeli tanıtıldı. Dış görünüş açısından Galaxy S10 ile benzer çizgilere sahip ancak donanım açısından biraz daha düşük.

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    Galaxy Note 10 Lite özellikleri

    Galaxy Note 10 Lite modelinde yine aynı 6.7 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor. Delikli çentik tasarımı ile agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş. Arka kısımda ise kare tasarımlı kamera yuvasına yer verilmiş.

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    Yonga seti tarafında Galaxy S9 döneminde gördüğümüz Exynos 9810 yonga setine yer veriliyor. 6GB ve 8GB RAM seçenekleri ile birlikte 128GB depolama kapasitesi sunulmuş. Batarya kapasitesi yine 4500mAh.

    Kamera tarafında 12MP çözünürlüğünde OIS destekli ana sensör yer alırken yanında 12MP çözünürlüğünde 2x telefoto sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Ön kamera yine 32MP çözünürlüğünde. Galaxy Note 10 Lite modeli de CES 2020 fuarında netlik kazanacak.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s10-note-10-lite-specs-features-price-release-date_id121331 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Alkolog 2 hf. en beğenilen
    Yeter be 3 gunde 1 telefon cikariyosunuz
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    smart1978 2 hf.
    Fiyati da cikmis :
    sammobile.com/...


    S10e den 100Avro daha ucuz. Turkiye fiyati da anlasilan suan icin kabaca otv vergiler vs ile S10e den 1000 TL daha ucuza satilacaktir.

    Snapdragon 855 li olani gelmiyor resmi olarak... Exynos sadece ! ...
    Fiyati da cikmis : sammobile.com/... S10e den 100Avro daha ucuz. Turkiye fiyati da anlasilan suan icin kabaca otv vergiler vs ile S1...
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    Yanıtla +9
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    Carlsberg7539 2 hf. Alkolog
    samsungta sana mı sorucaktı ne zaman ne model çıkartıcağını:D?
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    sametsale 2 hf.
    Samsunga karşı bir önyargım var neden bilmiyorum
    Yanıtla +1
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    rwo 2 hf.
    bizde öyle abuk sabuk bir fiyatlandırma varki (samsung+vergi+kur) öyle yada böyle ortalama bir vatandaşın erişebileceği seviyenin çok üstünde fiyatlanır.bizde böyle avel avel resimlerine bakar hele not 18 çıksında bunun fiyatı düşerse alırız diye bekleriz.Ayrıca şu firmalarının modellerini amip gibi çoğaltmasından bıktım usandım bir seri yapıyorlar 5 sene sonra 40 modele bölünüyor.
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    chengineer 2 hf.
    Fiyatları oranlayinca TR fiyatı 7500 den aşağı çıkmaz. Ne anladık bu işten.
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    Mhmmt4991 2 hf.
    Ne model çıkardın be Samsung yeter kardeşim.
    Yanıtla +2
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    klawf 2 hf.
    Kısa süreliğine yazılım desteği verip sonrasında arkasına bakmayacağı yeni bir telefonu Samsung'un. Fakirlerin de parasını yiyelim politikasının ürünü.
    Yanıtla +3
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    olağan_şüpheli 2 hf.
    Ben oldukça beğendim. Keşke daha erken çıksaydı. Ben daha yeni telefon aldım.
    Yanıtla +1
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    koyunsayar 2 hf.
    Süper telefon bundan iyisi can sağlığı
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    isimvermeyenizleyici 2 hf.
    İphone karşısında premium cihaz tutucam diye fiyat düşüremiyor saçma sapan cihazlar çıkartıp duruyorlar note 10 plus ın 3 te 1 fiyata ne cihazlar satılıyor dengeler eskisi gibi değil artık
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    borukuzen 2 hf.
    Artık Samsung'u anlayamıyorum?
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    BadCatShero 2 hf.
    Bak sen şu işe bunlarda ocaklı kameraya dönmüş
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    5146 kez okundu.
    18 yorum yazıldı.

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    samsung, galaxy note 10 lite ve
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