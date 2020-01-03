Karşınızda Samsung Galaxy Note 10 Lite

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Galaxy Note 10 serisinin yüksek fiyatı nedeniyle daha uygun fiyatlı alternatif arayan tüketiciler için hazırlanan Galaxy Note 10 Lite modeli tanıtıldı. Dış görünüş açısından Galaxy S10 ile benzer çizgilere sahip ancak donanım açısından biraz daha düşük.

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Galaxy Note 10 Lite özellikleri

Galaxy Note 10 Lite modelinde yine aynı 6.7 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor. Delikli çentik tasarımı ile agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş. Arka kısımda ise kare tasarımlı kamera yuvasına yer verilmiş.

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Yonga seti tarafında Galaxy S9 döneminde gördüğümüz Exynos 9810 yonga setine yer veriliyor. 6GB ve 8GB RAM seçenekleri ile birlikte 128GB depolama kapasitesi sunulmuş. Batarya kapasitesi yine 4500mAh.

Kamera tarafında 12MP çözünürlüğünde OIS destekli ana sensör yer alırken yanında 12MP çözünürlüğünde 2x telefoto sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Ön kamera yine 32MP çözünürlüğünde. Galaxy Note 10 Lite modeli de CES 2020 fuarında netlik kazanacak.

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s10-note-10-lite-specs-features-price-release-date_id121331

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