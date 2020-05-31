KartRider Rush+ ilk iki haftasında 10 milyondan fazla indirildi

Tam Boyutta Gör

Mario Kart oyunlarına rakip olarak Nexon firması tarafından geliştirilen KartRider Rush oyunu çok beğenilince KartRider Rush+ adında bir devam yapımı piyasaya çıkmıştı. Devam yapımı da ilgi toplamayı başardı.

KartRider Rush+ ne kadar indirildi?

KartRider Rush+ oyunu özellikle etkileyici grafikleri ve animasyonlarıyla dikkat çekiyor. 45’den fazla pistin olduğu oyunda farklı oyun modlarıyla dilerseniz gerçek oyunculara karşı dilerseniz de hikaye üzerinden yarış yapabiliyorsunuz. Ekran üzeri tuşlarla kontrol ettiğiniz aracınızın pistte yaptığı çeşitli drag ve drift hareketleri size puan kazandırıyor.

Ayrıca Bkz. "SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun"

İlginizi Çekebilir

Etkileyici grafikleriyle KartRider Rush+ indirmeye sunuldu

KartRider Rush+ oyunu ön kayıt sürecinde dahi 3 milyondan fazla kayıt almıştı. 12 Mayıs itibariyle indirmeye sunulan oyun 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaşmış durumda. Oyundaki aktif oyuncu sayısı ise 3.57 milyon civarında seyrediyor.

Nexon yeni oyunu için pek çok kampanya yaptı. Ön kayıt olanlara oyun içi hediyeler veriliyor. Bugün gece yarısına kadar oyunu indirenlere yine hediyeler verilecek. Ayrıca Twitter üzerinde HyperX Charge Play Clutch akıllı telefon tutacağı kampanyası da yer alıyor.

KartRider Rush+ NEXON Company Yarış Ücretsiz Cihaza göre değişir

KartRider Rush+ NEXON Korea Corporation Oyunlar Ücretsiz 2 GB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.