Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar”

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Mobil uygulamalar dünyanın 8’inci büyük mobil uygulama pazarı konumunda olan Türkiye için yepyeni fırsatlar çıkarıyor. Google’ın araştırmasına göre Türkiye, mobil uygulama kullanımında perakende ve turizm sektörlerinde en iyi performans gösteren 3’üncü ülke konumunda.

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Dünyanın ve Türkiye’nin ilk mobil uygulama fuarı olan Mobilefest, Startup Ödül Töreni gibi etkinliklerle mobil uygulamaya dair tüm bu fırsatları ülke gündemine taşıyacak. 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, mobil uygulamalar konuşulacak.

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Türkiye yüksek mobil cihaz kullanımı ve sürekli büyüyen teknoloji meraklısı genç nüfusu ile de dikkat çekiyor. Ülkemiz aynı zamanda mobil uygulama alanında dünyanın 8’inci büyük pazarı konumunda. Üstelik yerli uygulamalar da son derece başarılı. Bu da pazarın yerli yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunun bir göstergesi.

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Alışveriş uygulamalarının ekonomiye katkısı büyük

Digital in 2018 raporuna göre Türkiye nüfusunun 54.3 milyonu internet kullanıyor. Mobil internet kullanıcısı sayısı 54.5 milyona, mobil telefon kullanıcısı sayısı ise 59 milyona ulaşmış durumda.

Buna bağlı olarak internetten alışveriş yapanların sayısı günden güne artarak 31.7 milyon oldu. İnternetten alışverişte başrol oynayan mobil uygulamalar, gün geçtikçe ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.