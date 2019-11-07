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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar”

    Dünyanın ve Türkiye’nin ilk mobil uygulama fuarı olan Mobilefest, Startup Ödül Töreni gibi etkinliklerle mobil uygulamaya dair tüm bu fırsatları ülke gündemine taşıyacak.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar”
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    Mobil uygulamalar dünyanın 8’inci büyük mobil uygulama pazarı konumunda olan Türkiye için yepyeni fırsatlar çıkarıyor. Google’ın araştırmasına göre Türkiye, mobil uygulama kullanımında perakende ve turizm sektörlerinde en iyi performans gösteren 3’üncü ülke konumunda.

    Ayrıca Bkz. "Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı"

    Dünyanın ve Türkiye’nin ilk mobil uygulama fuarı olan Mobilefest, Startup Ödül Töreni gibi etkinliklerle mobil uygulamaya dair tüm bu fırsatları ülke gündemine taşıyacak. 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, mobil uygulamalar konuşulacak.

    Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar”
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    Türkiye yüksek mobil cihaz kullanımı ve sürekli büyüyen teknoloji meraklısı genç nüfusu ile de dikkat çekiyor. Ülkemiz aynı zamanda mobil uygulama alanında dünyanın 8’inci büyük pazarı konumunda. Üstelik yerli uygulamalar da son derece başarılı. Bu da pazarın yerli yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunun bir göstergesi.

    Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar”
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    Alışveriş uygulamalarının ekonomiye katkısı büyük

    Digital in 2018 raporuna göre Türkiye nüfusunun 54.3 milyonu internet kullanıyor. Mobil internet kullanıcısı sayısı 54.5 milyona, mobil telefon kullanıcısı sayısı ise 59 milyona ulaşmış durumda.

    Buna bağlı olarak internetten alışveriş yapanların sayısı günden güne artarak 31.7 milyon oldu. İnternetten alışverişte başrol oynayan mobil uygulamalar, gün geçtikçe ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. 



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    Shoresh 2 hf.
    mobil uygulamar fuarı mobilefest'in mobil uygulaması yok :D

    https://i.imgyukle.com/2019/11/08/E4cePp.png
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    joven 2 hf.
    Milyarlık dolarlık üretime en ufak katkı olmayan sanal alem uygulamaları kısaca bir çoğu boş işlet
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    Havya Makinesi 2 hf.
    Türkiye de bu sektörün çoğunluğu sülük tayfa. Kosgeb den para koparıyorlar...
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