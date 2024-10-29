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    Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

    Kasım ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıklandı. Paylaşılan listede 6 yeni oyun yer alıyor. İşte eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar...
    Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

    Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

    Yayınlanan listeye göre Microsoft tarafından onaylanan ve Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Buna göre 5 Kasım'da StarCraft Remastered ve StarCraft 2, 7 Kasım'da Goat Simulator Remastered, 19 Kasım'da Microsoft Flight Simulator 2024, 20 Kasım'da STALKER 2 ve 26 Kasım'da Nine Sols oyuncularla buluşacak. Ayrıca listede henüz duyurulmamış yapımların da bulunduğunu hatırlatalım.

    Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Frog Detective: The Entire Mystery, Headbangers: Rhythm Royale, Inkulinati, Lonely Mountains: Downhill ve Mineko’s Night Market. Bu oyunlar için son tarih ise 1 Kasım. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • StarCraft Remastered - 5 Kasım
    • StarCraft 2 - 5 Kasım
    • Goat Simulator Remastered - 7 Kasım
    • Microsoft Flight Simulator 2024 - 19 Kasım
    • STALKER 2: Heart of Chornobyl - 20 Kasım
    • Nine Sols - 26 Kasım

    Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • Frog Detective: The Entire Mystery
    • Headbangers: Rhythm Royale
    • Inkulinati
    • Lonely Mountains: Downhill
    • Mineko’s Night Market
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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