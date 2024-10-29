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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

Yayınlanan listeye göre Microsoft tarafından onaylanan ve Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Buna göre 5 Kasım'da StarCraft Remastered ve StarCraft 2, 7 Kasım'da Goat Simulator Remastered, 19 Kasım'da Microsoft Flight Simulator 2024, 20 Kasım'da STALKER 2 ve 26 Kasım'da Nine Sols oyuncularla buluşacak. Ayrıca listede henüz duyurulmamış yapımların da bulunduğunu hatırlatalım.

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Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Frog Detective: The Entire Mystery, Headbangers: Rhythm Royale, Inkulinati, Lonely Mountains: Downhill ve Mineko’s Night Market. Bu oyunlar için son tarih ise 1 Kasım. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

StarCraft Remastered - 5 Kasım

StarCraft 2 - 5 Kasım

Goat Simulator Remastered - 7 Kasım

Microsoft Flight Simulator 2024 - 19 Kasım

STALKER 2: Heart of Chornobyl - 20 Kasım

Nine Sols - 26 Kasım

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

Frog Detective: The Entire Mystery

Headbangers: Rhythm Royale

Inkulinati

Lonely Mountains: Downhill

Mineko’s Night Market

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Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu