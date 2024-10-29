- Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu
- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
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Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu
Yayınlanan listeye göre Microsoft tarafından onaylanan ve Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Buna göre 5 Kasım'da StarCraft Remastered ve StarCraft 2, 7 Kasım'da Goat Simulator Remastered, 19 Kasım'da Microsoft Flight Simulator 2024, 20 Kasım'da STALKER 2 ve 26 Kasım'da Nine Sols oyuncularla buluşacak. Ayrıca listede henüz duyurulmamış yapımların da bulunduğunu hatırlatalım.
Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Frog Detective: The Entire Mystery, Headbangers: Rhythm Royale, Inkulinati, Lonely Mountains: Downhill ve Mineko’s Night Market. Bu oyunlar için son tarih ise 1 Kasım. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- StarCraft Remastered - 5 Kasım
- StarCraft 2 - 5 Kasım
- Goat Simulator Remastered - 7 Kasım
- Microsoft Flight Simulator 2024 - 19 Kasım
- STALKER 2: Heart of Chornobyl - 20 Kasım
- Nine Sols - 26 Kasım
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Frog Detective: The Entire Mystery
- Headbangers: Rhythm Royale
- Inkulinati
- Lonely Mountains: Downhill
- Mineko’s Night Market
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu