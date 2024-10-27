Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, her hafta olduğu gibi hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Witch it ve Ghostwire: Tokyo olacak. Bunlar arasından Witch it, çok oyunculu bir saklambaç oyunu. Tango Gameworks tarafından geliştirilen Ghostwire: Tokyo ise, özellikle sıra dışı oynanış mekanikleri ve atmosferi ile öne çıkan bir aksiyon-macera oyunu. Bethesda Game Studios tarafından yayınlanan oyun, bir dönemin en çok beklenen oyunları arasında yer alıyordu.

Witch it ve Ghostwire: Tokyo, Epic Games Store'da 31 Ekim tarihinden 7 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Moving Out'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

24 Ekim - 31 Ekim

31 Ekim - 7 Kasım

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