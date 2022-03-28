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    Samsung, Oppo Find N’in “harika” olduğunu söyledi

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, rakip markaların da başarılarını kutluyor. Samsung, Twitter’da Oppo Find N’in harika olduğunu belirtti.
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, %88’lik pazar payı ile katlanabilir akıllı telefon dünyasında açık ara farkla bir numara. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip ailelerini her yıl güçlendiren Samsung’a karşı uzun bir süre doğru rakip çıkamadı. Ancak geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Oppo Find N, oldukça beğenilmişti. Anlaşılan Samsung da aynı düşünceye sahip.

     Samsung, Oppo Find N’i beğeniyor

    Oppo ve OnePlus’ın global iletişim takımının üyesi olan Ryan Fenwick, Twitter’da katlanabilir telefonları övdü. Tweet, “Günümüz Android telefonlarının hepsinin aynı olduğunu ve sıkıcı olduğunu söyleyen insanlara hatırlatma olsun” yazısı ve Oppo Find N görseli içeriyor. Samsung Mobile US ise bu tweete “oldukça harika” yazarak cevap verdi.

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının başında bulunan Samsung’un, diğer markaların da cihazlarını beğenebilmesi hoş bir olay. Bakalım Samsung ve diğer firmaların katlanabilir akıllı telefon pazarına yaptığı yatırımlar, akıllı telefon sektörünü nereye götürecek.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/wp-content/uploads/2021/12/Oppo-Find-N-vs-Samsung-Galaxy-Z-Fold-3-rear-panels.jpg https://9to5google.com/2022/03/25/samsung-oppo-find-n-tweet/
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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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