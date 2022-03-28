Samsung, Oppo Find N’in “harika” olduğunu söyledi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, %88’lik pazar payı ile katlanabilir akıllı telefon dünyasında açık ara farkla bir numara. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip ailelerini her yıl güçlendiren Samsung’a karşı uzun bir süre doğru rakip çıkamadı. Ancak geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Oppo Find N, oldukça beğenilmişti. Anlaşılan Samsung da aynı düşünceye sahip.

Samsung, Oppo Find N’i beğeniyor

Oppo ve OnePlus’ın global iletişim takımının üyesi olan Ryan Fenwick, Twitter’da katlanabilir telefonları övdü. Tweet, “Günümüz Android telefonlarının hepsinin aynı olduğunu ve sıkıcı olduğunu söyleyen insanlara hatırlatma olsun” yazısı ve Oppo Find N görseli içeriyor. Samsung Mobile US ise bu tweete “oldukça harika” yazarak cevap verdi.

Katlanabilir akıllı telefon pazarının başında bulunan Samsung’un, diğer markaların da cihazlarını beğenebilmesi hoş bir olay. Bakalım Samsung ve diğer firmaların katlanabilir akıllı telefon pazarına yaptığı yatırımlar, akıllı telefon sektörünü nereye götürecek.

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