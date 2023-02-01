Katlanabilir ekranlı 20.5 inç MacBook Pro geliyor

Young’a göre, 2025’te tanıtılacak MacBook Pro, 20.5 inç katlanabilir ekrana sahip olacak. Analist, Apple’ın katlanır ekranlı dizüstü bilgisayar için patent aldığını, kesinlikle böyle bir ürün üzerine çalıştığını söylüyor. 2024’te çıkacağı söylenen katlanabilir iPad hakkında ise bir duyum almadığını paylaştı.
Bununla birlikte Apple’ın katlanabilir pazara girip girmeyeceği, ne zaman ve nasıl gireceği hakkında hâlâ net bir bilgi yok. Apple, patentini almasına rağmen hiçbir zaman katlanan ürün çıkarmayabilir. Reklamlarda Apple’ı katlanabilir ürün üzerinden vurmaya çalışan Samsung’un son çeyrekte sekiz yılın en düşük kârını elde ettiği biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?