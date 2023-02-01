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    Anlık Bildirim

    Katlanabilir ekranlı 20.5 inç MacBook Pro geliyor

    Analist Ross Young, Apple'ın beklenen katlanabilir cihazları hakkında konuştu. Katlanan ekranlı 20.5 inç MacBook Pro için bir tarih paylaşırken, katlanabilir iPad'in ufukta görünmediğini söyledi.
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    Katlanabilir MacBook Pro 20.5 inç Tam Boyutta Gör
    Apple’ın katlanabilir iPhone, iPad ve hatta MacBook modelleri merakla bekleniyor. Şirketin katlanan cihazları yakın zamanda tanıtmacağı bilinse de söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Gurman ve Kuo’dan sonra ekran analisti Ross Young da Apple’ın gelecek ürünleri hakkında tahminde bulundu.

    Young’a göre, 2025’te tanıtılacak MacBook Pro, 20.5 inç katlanabilir ekrana sahip olacak. Analist, Apple’ın katlanır ekranlı dizüstü bilgisayar için patent aldığını, kesinlikle böyle bir ürün üzerine çalıştığını söylüyor. 2024’te çıkacağı söylenen katlanabilir iPad hakkında ise bir duyum almadığını paylaştı.

    Bununla birlikte Apple’ın katlanabilir pazara girip girmeyeceği, ne zaman ve nasıl gireceği hakkında hâlâ net bir bilgi yok. Apple, patentini almasına rağmen hiçbir zaman katlanan ürün çıkarmayabilir. Reklamlarda Apple’ı katlanabilir ürün üzerinden vurmaya çalışan Samsung’un son çeyrekte sekiz yılın en düşük kârını elde ettiği biliniyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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