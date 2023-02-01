Katlanabilir ekranlı 20.5 inç MacBook Pro geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın katlanabilir iPhone, iPad ve hatta MacBook modelleri merakla bekleniyor. Şirketin katlanan cihazları yakın zamanda tanıtmacağı bilinse de söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Gurman ve Kuo’dan sonra ekran analisti Ross Young da Apple’ın gelecek ürünleri hakkında tahminde bulundu.

Apple, çatlamaya dayanıklı katlanabilir ekran patenti aldı 1 hf. önce eklendi

Young’a göre, 2025’te tanıtılacak MacBook Pro, 20.5 inç katlanabilir ekrana sahip olacak. Analist, Apple’ın katlanır ekranlı dizüstü bilgisayar için patent aldığını, kesinlikle böyle bir ürün üzerine çalıştığını söylüyor. 2024’te çıkacağı söylenen katlanabilir iPad hakkında ise bir duyum almadığını paylaştı.

Bununla birlikte Apple’ın katlanabilir pazara girip girmeyeceği, ne zaman ve nasıl gireceği hakkında hâlâ net bir bilgi yok. Apple, patentini almasına rağmen hiçbir zaman katlanan ürün çıkarmayabilir. Reklamlarda Apple’ı katlanabilir ürün üzerinden vurmaya çalışan Samsung’un son çeyrekte sekiz yılın en düşük kârını elde ettiği biliniyor.

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