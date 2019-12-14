Samsung reddetti: Henüz 1 milyon Galaxy Fold satmadık

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Dün Samsung'un 1 milyon adet Galaxy Fold satışı gerçekleştirdiğine dair bazı haberler çıkmıştı. Daha doğrusu bu bilgiyi doğrudan Samsung Electronics başkanı Young Sohn'un ağzından duyduk. Yani üçüncü taraflara ait bir veriden söz etmiyoruz.

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Ancak buna rağmen hatalı olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Samsung yetkilisi Galaxy Fold satışlarının henüz 1 milyonu aşmadığını, Samsung Electronics başkanının şirketin ilk satış hedefiyle gerçek satış rakamlarını karıştırdığını söyledi.

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Gerçek satış rakamı bilinmiyor

Ne yazık ki Samsung henüz ilk katlanabilir telefonunun kaç adet sattığı konusunda kafalardaki soru işaretini giderecek bir açıklama yapmış değil. Güney Koreli şirket daha önce yıl sonuna kadar dünya genelinde 500.000 Galaxy Fold satmayı beklediğini söylemişti. Katlanabilir telefon 2.000 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

https://en.yna.co.kr/view/AEN20191213004551320