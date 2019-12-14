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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung reddetti: Henüz 1 milyon Galaxy Fold satmadık

    Samsung başkanı bugüne kadar 1 milyon Galaxy Fold sattıklarını açıklamıştı ancak deneyimli yöneticinin verdiği bilgi hatalı çıktı. Katlanabilir telefon henüz 1 milyon barajına ulaşmış değil.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung reddetti: Henüz 1 milyon Galaxy Fold satmadık
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    Dün Samsung'un 1 milyon adet Galaxy Fold satışı gerçekleştirdiğine dair bazı haberler çıkmıştı. Daha doğrusu bu bilgiyi doğrudan Samsung Electronics başkanı Young Sohn'un ağzından duyduk. Yani üçüncü taraflara ait bir veriden söz etmiyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyümeye devam ediyor"

    Ancak buna rağmen hatalı olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Samsung yetkilisi Galaxy Fold satışlarının henüz 1 milyonu aşmadığını, Samsung Electronics başkanının şirketin ilk satış hedefiyle gerçek satış rakamlarını karıştırdığını söyledi.

    Samsung reddetti: Henüz 1 milyon Galaxy Fold satmadık
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    Gerçek satış rakamı bilinmiyor

    Ne yazık ki Samsung henüz ilk katlanabilir telefonunun kaç adet sattığı konusunda kafalardaki soru işaretini giderecek bir açıklama yapmış değil. Güney Koreli şirket daha önce yıl sonuna kadar dünya genelinde 500.000 Galaxy Fold satmayı beklediğini söylemişti. Katlanabilir telefon 2.000 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.



    https://en.yna.co.kr/view/AEN20191213004551320 Yorum Yaz
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    N. Chomsky 6 sa. en beğenilen


    Bir sıfır yanlış söylemiş herhalde. Bu garabete kolay kolay o paraları verecek bir milyon kişi bulamazsın.
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    GabrielPhoenix 2 sa.
    Reklam kokan hareketler sattıkta satmadık ama bukadar geyikten sonra satarlar 😅
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    N. Chomsky 6 sa. en beğenilen


    Bir sıfır yanlış söylemiş herhalde. Bu garabete kolay kolay o paraları verecek bir milyon kişi bulamazsın.
    Yanıtla +5
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    12 Angry Men 6 sa.
    Kim 2k verip boyle riskli bir cıhaz alır anlamıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu 6 sa. 12 Angry Men
    Pulu para olan kesim
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