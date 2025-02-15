iPhone SE 4'ün başlangıç depolama alanı, bekleyen kullanıcıları kızdırabilir!

iPhone SE 4, 64 GB başlangıç depolama alanıyla gelebilir
Çinli bir perakendeciden sızan bir ekran görüntüsü, iPhone SE 4'ün 64 GB başlangıç depolama alanına sahip olacağını gösteriyor. Dolayısıyla daha yüksek depolama kapasitesi isteyen kullanıcılar daha fazla para ödemek zorunda kalacak. 2025 yılında, 500 dolar fiyattan satışa sunulan bir telefonun 64 GB kapasiteye sahip olması birçok kişinin tepkisini çekebilir.
Ekran görünütüsüne göre iPhone SE 4, 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç depolama alanı seçeneğine sahip olacak. Yüksek kapasiteli modelleri fiyatlarının ne olacağı belli değil ancak Apple'ın her kapasite artışında fiyatı 100 dolar arttırdığı biliniyor. Bu da, 128 GB kapasiteli modelin 599 dolardan satışa sunulabileceği anlamına geliyor.
iPhone 14'ü temel alan çentikli tasarım ile gelecek olan iPhone SE 4'ün 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekran, A18 yonga seti, 8 GB RAM, Face ID ve tek arka kamera ile piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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