iPhone SE 4'ün başlangıç depolama alanı, bekleyen kullanıcıları kızdırabilir!

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Tam Boyutta Gör Apple'ın merakla beklenen uygun fiyatlı modeli iPhone SE 4, 19 Şubat'ta tanıtılacak. iPhone SE serisinin yeni üyesinin önceki modelde 70 dolar yüksek olan 499 dolar fiyattan satışa sunulması bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bir bilgi, yeni modeli bekleyen kullanıcıları kızdıracak gibi görünüyor.

iPhone SE 4, 64 GB başlangıç depolama alanıyla gelebilir

Çinli bir perakendeciden sızan bir ekran görüntüsü, iPhone SE 4'ün 64 GB başlangıç depolama alanına sahip olacağını gösteriyor. Dolayısıyla daha yüksek depolama kapasitesi isteyen kullanıcılar daha fazla para ödemek zorunda kalacak. 2025 yılında, 500 dolar fiyattan satışa sunulan bir telefonun 64 GB kapasiteye sahip olması birçok kişinin tepkisini çekebilir.

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Ekran görünütüsüne göre iPhone SE 4, 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç depolama alanı seçeneğine sahip olacak. Yüksek kapasiteli modelleri fiyatlarının ne olacağı belli değil ancak Apple'ın her kapasite artışında fiyatı 100 dolar arttırdığı biliniyor. Bu da, 128 GB kapasiteli modelin 599 dolardan satışa sunulabileceği anlamına geliyor.

iPhone 14'ü temel alan çentikli tasarım ile gelecek olan iPhone SE 4'ün 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekran, A18 yonga seti, 8 GB RAM, Face ID ve tek arka kamera ile piyasaya çıkması bekleniyor.

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iPhone SE 4, 64 GB başlangıç depolama alanıyla gelebilir