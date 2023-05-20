Katlanabilir Motorola Razr 40 Ultra canlı olarak görüntülendi!

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Motorola Razr 40 Ultra'nın önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkması bekleniyor ve yeni sızıntılarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Şimdi son olarak cihazın tasarımını içeren yeni bir video ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılarıyla Motorola Razr 40 Ultra. Motorola Razr 40 Ultra canlı olarak görüntülendi
Mevcut sızıntılara göre Motorola Razr 40 Ultra, 3,5 inç devasa kapak ekranı ve 144 Hz 6,7 inç Full HD+ OLED iç ekrana sahip olacak. Kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak telefona 8GB RAM, 33 watt hızlı şarj destekli 3.640 mAh pil ve Android 13 işletim sistemi eşlik edecek.
Yukarıdaki videoda görebileceğiniz gibi Razr 40 Ultra'daki kapak ekranı, mevcut flip telefonlarda gördüğümüze kıyasla çok daha fazla işlevsellik sunuyor. Bu noktada 3,5 inç boyutlarındaki kapak ekranı, mesajlaşmak, video izlemek, oyun oynamak veya gezinmek için kullanabilecek.
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Motorola Razr 40 Ultra'nın
1.200 euro'dan başlayan fiyatlar ile satışa sunulması bekleniyor. Razr 40 Ultra'nın Galaxy Z Flip 5 ile rekabet edebilecek özelliklere sahip olup olmadığını ise bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.