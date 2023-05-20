Katlanabilir Motorola Razr 40 Ultra canlı olarak görüntülendi!

Galaxy Z Flip'e rakip olması beklenen Motorola Razr 40 Ultra için yeni bir video paylaşıldı. Peki yaklaşmakta olan katlanabilir telefon neler sunuyor? İşte en net haliyle Motorola Razr 40 Ultra.